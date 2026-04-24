Le chef du gouvernement annonce des mesures pour stimuler l’investissement locatif, rénover le parc existant et réduire les délais de construction

France : le Premier ministre annonce un projet de loi pour relancer le logement Le chef du gouvernement annonce des mesures pour stimuler l’investissement locatif, rénover le parc existant et réduire les délais de construction

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé jeudi à Marseille un projet de loi visant à relancer le secteur du logement, confronté selon lui à une « panne » de l’offre face à une demande croissante.

« Le logement ne peut pas attendre », a déclaré le chef du gouvernement, estimant que l’accès à un toit relève de la « promesse républicaine », aujourd’hui fragilisée.

Le texte prévoit notamment de renforcer les dispositifs fiscaux pour encourager l’investissement dans le logement locatif. Dans l’ancien, le seuil de travaux permettant de bénéficier d’un avantage fiscal sera abaissé de 30 % à 20 % du prix du bien, afin de favoriser la rénovation.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de remettre sur le marché une partie des 1,4 million de logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE), aujourd’hui exclus de la location. Ces biens pourront de nouveau être loués, à condition que des travaux d’amélioration énergétique soient engagés dans un délai de trois ans.

Pour accélérer la construction, les maires pourront recourir à un dispositif baptisé « Urgence Relance Logement », permettant de déroger à certaines règles d’urbanisme et de construction. L’objectif affiché est de réduire significativement les délais, avec des projets réalisés en deux ans contre six actuellement.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé le lancement du troisième programme de renouvellement urbain, « ANRU 3 », destiné à transformer en profondeur les quartiers prioritaires. Ce plan inclura notamment la rénovation énergétique des logements, le développement de structures de santé et l’électrification progressive des quartiers.

Le financement reposera sur un partenariat renforcé entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs du secteur du logement.

Selon Sébastien Lecornu, relancer la construction ne suffira pas à répondre à la crise actuelle, appelant à une transformation globale des territoires les plus fragiles.