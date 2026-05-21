Le projet de loi, approuvé par l’Assemblée nationale par 386 voix contre 127 après son passage au Sénat, permet notamment l’inscription d’environ 10.500 natifs jusqu’ici exclus du corps électoral provincial

France : le Parlement adopte l’élargissement du corps électoral en Nouvelle-Calédonie Le projet de loi, approuvé par l’Assemblée nationale par 386 voix contre 127 après son passage au Sénat, permet notamment l’inscription d’environ 10.500 natifs jusqu’ici exclus du corps électoral provincial

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le Parlement français a définitivement adopté mercredi une proposition de loi organique élargissant le corps électoral des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, un texte soutenu par le gouvernement et présenté comme une réponse à une crise politique et sociale persistante dans l’archipel.

Le projet de loi, approuvé par l’Assemblée nationale par 386 voix contre 127 après son passage au Sénat, permet notamment l’inscription d’environ 10.500 natifs jusqu’ici exclus du corps électoral provincial. Le gouvernement justifie cette réforme par la nécessité de corriger une « distorsion » du système électoral gelé depuis l’accord de Nouméa de 1998.

Le texte intervient dans un contexte de fortes tensions politiques en Nouvelle-Calédonie, où la question du corps électoral avait contribué aux violences de 2024 ayant fait plusieurs morts et d’importants dégâts. Les élections provinciales, déjà reportées, doivent se tenir le 28 juin.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est félicité d’un « petit pas décisif » estimant qu’il s’agit du premier ajustement du corps électoral depuis 1998. Il a annoncé la saisine du Conseil constitutionnel afin de sécuriser juridiquement le dispositif.

Les débats ont toutefois mis en évidence de fortes divisions au sein de l’hémicycle, entre partisans d’une ouverture rapide du corps électoral et opposants qui dénoncent une réforme précipitée, sans accord global avec les forces politiques locales. Le gouvernement prévoit de relancer les discussions avec l’ensemble des parties après le scrutin provincial.

La Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, est régie par l’accord de Nouméa signé en 1998, qui prévoit un processus progressif de décolonisation et un partage des compétences avec la France. Dans ce cadre, le corps électoral des élections provinciales a été gelé afin de préserver les équilibres politiques locaux pendant la période de transition.

