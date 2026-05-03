- « Tous ceux qui sortent de ce rassemblement illégal seront verbalisés à double titre », affirme le ministre français de l'Intérieur, rappelant que ces rassemblements doivent notamment faire l’objet d’une déclaration préalable en préfecture

France : Laurent Nuñez dénonce une free party « illégale » dans le Cher après 33 blessés et 600 verbalisations - « Tous ceux qui sortent de ce rassemblement illégal seront verbalisés à double titre », affirme le ministre français de l'Intérieur, rappelant que ces rassemblements doivent notamment faire l’objet d’une déclaration préalable en préfecture

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dénoncé dimanche un « rassemblement musical illégal » après trois jours de free party organisée sur un terrain militaire dans le département du Cher (centre de la France), ayant réuni environ 17 000 participants.

En déplacement sur le site du Polygone, un champ de tir relevant de la Direction générale de l’armement (DGA) près de Bourges, le ministre a assuré que le gouvernement entendait « mieux réprimer ces organisations sauvages ».

« Tous ceux qui sortent de ce rassemblement illégal seront verbalisés à double titre », a-t-il également assuré.

« Illégal, j’insiste là-dessus », a déclaré Laurent Nuñez devant la presse, dénonçant un événement ayant causé « énormément de nuisances pour les riverains », ainsi qu’un « très lourd préjudice » pour les agriculteurs et les communes avoisinantes.

Selon les autorités, les forces de sécurité ont recensé 33 blessés depuis le début du rassemblement vendredi, dont cinq cas graves liés à la consommation de stupéfiants. Quelque 600 verbalisations avaient déjà été dressées dimanche.

Le ministre a également fait état de « nombreux stationnements sauvages » et rappelé que le site concerné est un terrain militaire « dans lequel normalement personne n’a le droit de se rendre ».

Un dispositif de contrôle systématique de l’alcoolémie et des stupéfiants a été mis en place à la sortie du rassemblement, avec des sanctions prévues notamment pour intrusion sur un terrain militaire et violation d’un arrêté préfectoral.

« Ces rassemblements sont soumis à des règles juridiques », a insisté Laurent Nuñez, rappelant qu’ils doivent notamment faire l’objet d’une déclaration préalable en préfecture.

Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, les organisateurs du « Teknival de Bourges » ont affirmé que l’événement visait à protester contre une proposition de loi actuellement examinée au Parlement français, destinée à renforcer la répression des rave parties non déclarées ou interdites.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 avril, le texte doit désormais être examiné par le Sénat. Il prévoit jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende contre toute personne contribuant « de manière directe ou indirecte » à l’organisation d’une rave party illégale.

Le projet de loi cible notamment la diffusion d’informations pratiques sur ces rassemblements, l’installation de murs de son ou encore le transport de matériel de sonorisation.