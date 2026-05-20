France : Laurent Nuñez évoque une ingérence numérique visant LFI lors des municipales 2026

Wafae El Baghouani
20 Mai 2026•Mise à jour: 20 Mai 2026
Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a déclaré mercredi devant l’Assemblée nationale que des « réseaux sociaux et des comptes manifestement inauthentiques », relayés par des contenus générés ou amplifiés par intelligence artificielle et de fausses photos, avaient été détectés dans le cadre d’un « mode opératoire informationnel » visant une formation politique et plusieurs candidats lors des élections municipales 2026.
Selon des informations de franceinfo, cette opération serait liée à une société israélienne, BlackCore, sans qu’aucun commanditaire n’ait été identifié à ce stade.
« Nous avons été très transparents sur ces sujets », a déclaré le ministre, ajoutant que la formation politique concernée avait été informée des éléments identifiés.
Il a confirmé qu’un rapport serait rendu public et qu’une action judiciaire est en cours, le juge judiciaire étant saisi.
Laurent Nuñez a également évoqué une possible « ingérence numérique étrangère », qu’il a qualifiée de « grave », estimant que l’opération présentait un caractère « malveillant ».
Le juge électoral devra déterminer si ces faits ont pu affecter le scrutin.