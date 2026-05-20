Une enquête a mis au jour un mode opératoire informationnel impliquant des comptes inauthentiques et des contenus amplifiés par IA, ciblant des candidats lors des municipales 2026, selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez

France : Laurent Nuñez évoque une ingérence numérique visant LFI lors des municipales 2026 Une enquête a mis au jour un mode opératoire informationnel impliquant des comptes inauthentiques et des contenus amplifiés par IA, ciblant des candidats lors des municipales 2026, selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a déclaré mercredi devant l’Assemblée nationale que des « réseaux sociaux et des comptes manifestement inauthentiques », relayés par des contenus générés ou amplifiés par intelligence artificielle et de fausses photos, avaient été détectés dans le cadre d’un « mode opératoire informationnel » visant une formation politique et plusieurs candidats lors des élections municipales 2026.

Selon des informations de franceinfo, cette opération serait liée à une société israélienne, BlackCore, sans qu’aucun commanditaire n’ait été identifié à ce stade.

« Nous avons été très transparents sur ces sujets », a déclaré le ministre, ajoutant que la formation politique concernée avait été informée des éléments identifiés.

Il a confirmé qu’un rapport serait rendu public et qu’une action judiciaire est en cours, le juge judiciaire étant saisi.

Laurent Nuñez a également évoqué une possible « ingérence numérique étrangère », qu’il a qualifiée de « grave », estimant que l’opération présentait un caractère « malveillant ».

Le juge électoral devra déterminer si ces faits ont pu affecter le scrutin.