Entre stratégie électorale, durcissement sécuritaire et risques pour les libertés publiques, la proposition de loi portée par Bruno Retailleau ravive le débat sur l’islam et l’identité à l’approche de 2027.

France : la loi sur « l’entrisme islamiste » ravive le procès d’un électoralisme sécuritaire à l’approche de 2027 Entre stratégie électorale, durcissement sécuritaire et risques pour les libertés publiques, la proposition de loi portée par Bruno Retailleau ravive le débat sur l’islam et l’identité à l’approche de 2027.

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Adoptée par le Sénat le 5 mai par 208 voix contre 124, la proposition de loi visant à lutter contre « l’entrisme islamiste » en France dépasse désormais le simple cadre sécuritaire pour devenir l’un des premiers marqueurs politiques de la pré-campagne présidentielle de 2027.

Porté par le président des Républicains (LR) et ancien ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, le texte entend donner à l’État de nouveaux outils pour prévenir ce que ses promoteurs décrivent comme des stratégies d’influence islamiste au sein de la société française.

Mais pour ses opposants, cette initiative s’inscrit surtout dans une logique de concurrence électorale autour des thèmes identitaires, de l’immigration et de l’islam, dans un contexte de forte droitisation du débat public français.

Le concept d’« électoralisme » consistant à promouvoir des mesures destinées à séduire un électorat à l’approche d’un scrutin, revient ainsi au centre des critiques formulées par la gauche, plusieurs chercheurs et certains juristes.

Le texte intervient en effet à moins d’un an de l’élection présidentielle, alors que Bruno Retailleau, candidat déclaré à la succession d’Emmanuel Macron, multiplie les propositions sécuritaires afin d’imprimer sa ligne politique.

Celui qui fut longtemps le bras droit de François Fillon apparaît aujourd’hui engagé dans une stratégie rappelant certaines thématiques développées par l’ancien Premier ministre lors de la campagne présidentielle de 2017.

En 2016 déjà, François Fillon publiait un ouvrage intitulé "Vaincre le totalitarisme islamique", dans lequel il proposait une série de mesures musclées contre le terrorisme et l’islamisme politique, parmi lesquelles la déchéance de nationalité pour les Français partis combattre dans les rangs de Daech, l’expulsion des étrangers considérés comme menaçant la sécurité nationale ou encore l’instauration d’une « obligation de déclaration de soupçon » pour les fournisseurs d’accès internet.

L’ancien candidat de la droite évoquait alors « un problème lié à l’islam » en France, dans un contexte déjà marqué par les attentats terroristes et une campagne présidentielle dominée par les questions sécuritaires.

Près d’une décennie plus tard, plusieurs observateurs voient dans l’initiative de Bruno Retailleau une résurgence de cette même séquence politique.

Une notion au cœur du débat : l’« entrisme »

Au centre du texte figure la notion d’« entrisme », terme utilisé pour désigner une stratégie par laquelle un groupe idéologique ou religieux chercherait à investir progressivement des institutions, associations ou structures publiques afin d’y diffuser son influence.

Le texte s’appuie notamment sur le rapport intitulé "Frères musulmans et islamisme politique en France", rendu public en mai 2025 lorsque Bruno Retailleau occupait encore le ministère de l’Intérieur.

Ce document évoquait l’existence de réseaux liés à la mouvance des Frères musulmans dans plusieurs secteurs associatifs, éducatifs ou culturels.

« Dès lors qu’il y a une menace documentée, nous avons un devoir : agir fermement et rapidement », a déclaré le président des Républicains devant les sénateurs.

Soucieux d’écarter toute accusation d’amalgame avec les musulmans de France, Bruno Retailleau a insisté sur le fait que son texte visait « l’islamisme » et non « l’islam ».

« Ceux qui considèrent que s’en prendre aux islamistes, c’est s’en prendre à nos compatriotes musulmans, tombent dans le piège des islamistes », a-t-il affirmé.

Nouveaux délits et pouvoirs administratifs renforcés

La proposition de loi prévoit la création d’un nouveau délit d’atteinte aux « principes fondamentaux de la République ».

Réécrit en commission afin d’éviter une censure constitutionnelle, ce délit vise les démarches concertées conduisant une organisation ou une structure à adopter des pratiques jugées contraires aux principes inscrits à l’article 1er de la Constitution française, notamment la laïcité, l’égalité devant la loi ou l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le texte élargit également les motifs de dissolution administrative des associations, renforce les contrôles préfectoraux sur certaines structures accueillant des mineurs et facilite le gel administratif des avoirs.

Les projets de lieux de culte pourraient par ailleurs être soumis à un contrôle accru de l’État.

Mais plusieurs juristes et magistrats alertent désormais sur les risques liés à certaines dispositions, en particulier l’article 6 du texte.

Pensée pour lutter contre le financement du « séparatisme », cette disposition permettrait le gel administratif des avoirs de personnes ou structures accusées de provoquer ou encourager des discours jugés discriminatoires ou haineux.

Pour plusieurs spécialistes du droit, le caractère particulièrement large et flou de cette rédaction pourrait ouvrir la voie à des usages extensifs contre des associations, ONG, médias, militants ou opposants politiques.

La mesure relèverait en effet de la police administrative et pourrait être décidée par les autorités exécutives sans condamnation pénale préalable.

Plusieurs critiques redoutent ainsi qu’un futur pouvoir exécutif plus autoritaire puisse utiliser ce mécanisme comme un instrument de pression économique contre des structures opposées à la ligne gouvernementale.

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Une bataille politique entre droite et exécutif

Le débat autour du texte révèle également les tensions entre Bruno Retailleau et son successeur place Beauvau, Laurent Nuñez.

L’actuel ministre de l’Intérieur prépare lui-même un projet de loi sur l’« entrisme », actuellement examiné par le Conseil d’État.

« Définir l’entrisme juridiquement n’est pas facile », a reconnu Laurent Nuñez devant le Sénat, évoquant la difficulté de caractériser des comportements « extrêmement diffus ».

Le ministre a également pris soin de distinguer le futur texte gouvernemental de celui porté par son prédécesseur.

« Il y a un texte qui a été soumis à un travail interministériel et qui aura été examiné par le Conseil d’État », a-t-il rappelé.

La proposition de loi de Bruno Retailleau n’a, elle, pas été soumise à l’avis de la haute juridiction administrative malgré la demande formulée par les socialistes.

Pour plusieurs sénateurs, cette confrontation entre les deux hommes illustre une bataille d’image et de positionnement politique sur les questions régaliennes.

Plusieurs élus voient dans cette séquence une tentative pour Bruno Retailleau de valoriser son passage au ministère de l’Intérieur et de se distinguer comme le candidat d’une droite sécuritaire assumée.

La gauche dénonce un « tract politique »

À gauche, les critiques ont été particulièrement virulentes.

Les groupes socialiste, écologiste et communiste ont tenté, sans succès, de faire rejeter le texte avant son examen.

Le président du groupe PS au Sénat, Patrick Kanner, a accusé Bruno Retailleau de transformer le Sénat en instrument de campagne présidentielle.

« Votre texte n’est pas une loi de protection, c’est un tract politique », a-t-il dénoncé.

La sénatrice socialiste Corinne Narassiguin a, pour sa part, estimé que le texte était « volontairement mal écrit » afin de démontrer selon elle « que la Constitution ne permet pas de répondre aux obsessions sur les immigrés et les musulmans ».

Le sénateur écologiste Guillaume Gontard a dénoncé « une idéologie d’exclusion, de haine et de racisme » ainsi qu’une logique de suspicion généralisée.

La France insoumise (LFI) accuse quant à elle la droite et une partie de l’exécutif de contribuer à banaliser une approche « islamophobe » dans le débat public.

« Quand les musulmans ne se conforment pas aux règles de la République, vous dites que c’est du séparatisme. Quand ils respectent les règles de la République, alors ils font de l’entrisme », a déclaré le député Ugo Bernalicis.

François Burgat dénonce une « surenchère » politique

Interrogé par Anadolu, le politologue et ancien directeur de recherche au CNRS François Burgat estime que cette séquence traduit une transformation plus profonde du paysage politique français.

Selon lui, le débat autour de l’« entrisme islamiste » s’inscrit dans « une concurrence acharnée » entre différentes composantes de la droite et de l’extrême droite françaises.

« Emmanuel Macron a explicitement adopté des pans entiers de la rhétorique dont il nous avait promis, en 2017, de nous protéger », affirme le chercheur.

Pour François Burgat, les musulmans français se retrouvent enfermés dans une forme de contradiction permanente.

« Que le Musulman s’implique dans les luttes sociales et politiques pour essayer d’en rectifier les dérives et le voici soupçonné d’“entrisme”. Qu’il s’en détourne et le voilà accusé cette fois de “séparatisme” », explique-t-il.

Le chercheur considère également que cette évolution reflète un durcissement plus global du débat public français autour des questions identitaires et migratoires.

Une nouvelle étape dans la droitisation du débat public

Au-delà du texte lui-même, cette séquence illustre la place désormais centrale des questions liées à l’islam, à l’immigration et à la sécurité dans la stratégie des partis politiques français.

Dans un contexte marqué par la montée du Rassemblement national et la concurrence croissante entre droite et extrême droite, plusieurs observateurs voient émerger une forme de surenchère politique autour des thématiques identitaires.

Pour certains analystes, le débat sur l’« entrisme islamiste » dépasse désormais la seule question sécuritaire pour devenir l’un des principaux terrains de confrontation idéologique de la future présidentielle.

Le texte doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale, où son adoption apparaît plus incertaine compte tenu des divisions au sein du camp présidentiel et des critiques persistantes sur son équilibre entre sécurité et libertés publiques.