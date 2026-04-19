Quant au rapatriement des militaires blessés, il « pourrait être décidé dans les tout prochains jours », précise la porte-parole du gouvernement français

France : la dépouille du soldat français tué au Liban sera rapatriée "aujourd'hui", annonce Maud Bregeon Quant au rapatriement des militaires blessés, il « pourrait être décidé dans les tout prochains jours », précise la porte-parole du gouvernement français

La dépouille du sergent-chef Florian Montorio, militaire français tué lors d’une attaque contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), sera rapatriée en France « aujourd’hui », a annoncé dimanche la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, précisant que quant à la question d'un hommage national, "ni la date ni les modalités n'ont encore été décidées".

Au lendemain de l’attaque survenue dans le sud du Liban, la porte-parole du gouvernement a, sur le plateau de la chaîne d'information française BFMTV, qualifié les faits d’« extrêmement graves », appelant à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l’embuscade.

Au sujet des deux autres casques bleus français ont été grièvement blessés lors de l’attaque, Maud Bregeon affirme que leur état de santé reste « sérieux », mais les dernières informations communiquées sont jugées « rassurantes ». Leur rapatriement en France « pourrait être décidé dans les tout prochains jours », a précisé Maud Bregeon, ajoutant qu’ils sont toujours soignés à Beyrouth.

La porte-parole a également indiqué qu’aucune décision n’avait encore été arrêtée concernant un hommage national au militaire décédé.

Sur le plan diplomatique et sécuritaire, elle a réaffirmé la présence française dans la région, estimant que « c’est l’honneur de la nation française d’être sur place dans une posture défensive », dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.

Interrogée par ailleurs sur les prix des carburants, Maud Bregeon a estimé que toute baisse durable du pétrole devait être rapidement répercutée à la pompe.

Enfin, au sujet du détroit d'Ormuz, elle a assuré qu’« il est hors de question que la France paie un droit de passage », réaffirmant la position de Paris sur la liberté de navigation dans cette zone stratégique.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran, à laquelle Téhéran a répondu par des frappes sur Israël et d’autres pays de la région abritant des intérêts américains.

Le conflit est en pause depuis le 8 avril, après une trêve de deux semaines médiée par le Pakistan.

Des discussions entre Washington et Téhéran ont eu lieu récemment au Pakistan en vue d’un accord durable, avec la préparation d’une nouvelle rencontre à Islamabad.