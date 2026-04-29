- Sur la question d'une éventuelle taxation des superprofits pétroliers, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a indiqué que le gouvernement « ne s’interdit rien par principe »

France : l’exécutif évoque un contexte « hautement incertain » et assure l’absence de risque de pénurie énergétique - Sur la question d'une éventuelle taxation des superprofits pétroliers, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a indiqué que le gouvernement « ne s’interdit rien par principe »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le Conseil des ministres, réuni mercredi à l’Élysée, a été largement consacré à la situation géopolitique et énergétique, dans un contexte international jugé « hautement incertain » par le président français, Emmanuel Macron.

À l’issue de la réunion, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a indiqué que les échanges avaient porté « essentiellement sur la situation géopolitique et énergétique », précisant que le chef de l’État avait demandé aux ministres de « continuer de recevoir les professionnels concernés par la hausse des prix de l’énergie et des carburants ».

La question du 1er mai a également été abordée lors du Conseil. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a affirmé n’avoir donné « aucune instruction » aux inspecteurs du travail pour ne pas sanctionner les commerçants, notamment boulangers et fleuristes, qui feraient travailler leurs salariés ce jour-là. Il a appelé à « l’intelligence collective » dans l’attente d’un projet de loi visant à clarifier le cadre juridique du travail lors de cette journée, à l’horizon du 1er mai 2027.

Interrogée sur les résultats trimestriels en forte hausse du groupe TotalEnergies, Maud Bregeon a rejeté toute critique systématique, affirmant qu’elle ne « rentrera pas dans le “Total bashing” ». Elle a toutefois insisté sur le fait que « personne ne doit profiter de cette crise », ajoutant qu’« aucun superprofit ne doit être réalisé a fortiori en France ».

En effet, le groupe pétrolier français TotalEnergies a annoncé mercredi un bénéfice net en hausse de près de 50 % au premier trimestre, à 5,8 milliards de dollars (environ 4,96 milliards d’euros), dans un contexte de hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient.

Concernant une éventuelle taxation des superprofits pétroliers, la ministre a indiqué que le gouvernement « ne s’interdit rien par principe ».

Sur le plan énergétique, la porte-parole a également tenu à rassurer, affirmant qu’« il n’y a aucun risque de pénurie à l’heure où on se parle » et que « les approvisionnements sont sécurisés pour le mois de mai ». Elle a précisé que l’exécutif continuait de « surveiller chaque jour l’évolution de la situation ».