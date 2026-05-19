L’Assemblée nationale française a adopté l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030, prévoyant une enveloppe portée à 436 milliards d’euros et une hausse de 36 milliards d’euros supplémentaires

France : l’Assemblée nationale adopte une hausse de 36 milliards d’euros des dépenses militaires d’ici 2030 L’Assemblée nationale française a adopté l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030, prévoyant une enveloppe portée à 436 milliards d’euros et une hausse de 36 milliards d’euros supplémentaires

AA / Istanbul

L’Assemblée nationale a approuvé mardi 19 mai l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030 par 440 voix pour et 122 contre, selon les résultats du vote parlementaire d’après le média français BFMTV. Le texte prévoit une augmentation de 36 milliards d’euros, portant le budget total des dépenses militaires françaises à 436 milliards d’euros d’ici 2030.

Ce vote intervient dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et les tensions persistantes au Moyen-Orient, que le gouvernement présente comme des facteurs d’accélération du renforcement capacitaire des armées.

Cadre institutionnel et trajectoire budgétaire

Le texte s’inscrit dans la loi de programmation militaire 2024-2030, qui fixe les orientations de long terme des dépenses de défense françaises. Cette trajectoire budgétaire reste toutefois soumise à des ajustements annuels lors des débats budgétaires et pourrait être réévaluée après la prochaine élection présidentielle.

Le texte, peu amendé par les députés, doit désormais être examiné par le Sénat à partir du 2 juin. Il maintient les effectifs et capacités actuels des forces armées, soit notamment 210 000 militaires d’active, 225 avions de combat et 15 frégates de premier rang, tout en renforçant les investissements en munitions, missiles et drones, d'après BFMTV.

Mesures opérationnelles

Parmi les principales dispositions, le projet introduit un « état d’alerte de sécurité nationale », pouvant être déclenché par décret en Conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle. Ce mécanisme permettrait des dérogations administratives, notamment en matière d’urbanisme ou de normes environnementales, afin de faciliter des déploiements rapides d’infrastructures militaires, selon le même média.

La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a défendu le texte en saluant une adoption qui, selon elle, répond à un « travail constructif entre le Gouvernement et le Parlement ». La ministre française a déclaré sur le réseau social américain X « Avec 36 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2030, ce texte est le résultat d’un travail constructif […] pour répondre à une exigence partagée : écouter nos militaires, soutenir notre industrie de défense et anticiper les défis stratégiques à venir. » Elle a également affirmé que cette trajectoire permettrait de « doubler le budget des armées françaises par rapport à 2017 », en lien avec les orientations de l’exécutif.

