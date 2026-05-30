Soutenus par le RN, les députés de gauche ont imposé l’instauration de « prix planchers » pour les agriculteurs, une mesure dénoncée par l’exécutif qui y voit une menace pour l’équilibre des négociations commerciales

France : L’Assemblée modifie le projet de loi agricole, le gouvernement mis en minorité sur les revenus des agriculteurs Soutenus par le RN, les députés de gauche ont imposé l’instauration de « prix planchers » pour les agriculteurs, une mesure dénoncée par l’exécutif qui y voit une menace pour l’équilibre des négociations commerciales

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le gouvernement a subi ce samedi plusieurs revers à l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi d’urgence agricole, après l’adoption d’amendements instaurant des « prix planchers » pour les agriculteurs.

Le volet du texte consacré au revenu des exploitants a été profondément remanié à l’initiative des députés de La France insoumise, avec le soutien du Rassemblement national.

La ministre de l’Agriculture Annie Genevard a regretté que les amendements adoptés aient « largement détourné » ce volet « de son objet », dénonçant des mesures « profondément préjudiciables à l’intérêt des producteurs eux-mêmes ».

​​​Des « prix planchers » adoptés contre l’avis du gouvernement

Les députés ont adopté plusieurs amendements visant à fixer un « prix plancher » dans le cadre des négociations entre agriculteurs et premiers acheteurs, afin de renforcer le rapport de force face à la grande distribution et à l’agroalimentaire.

« L’urgence agricole, elle est sur le revenu », a défendu la députée insoumise Manon Meunier, estimant que cette mesure devait permettre de garantir une meilleure rémunération des producteurs.

Le camp présidentiel a dénoncé une remise en cause de l’équilibre des négociations commerciales.

Le député Renaissance Guillaume Kasbarian a évoqué un « blocage des prix orchestré entre la gauche et le RN », estimant que des prix planchers trop élevés pourraient entraîner « de l’inflation » et une hausse des prix alimentaires.

Les « tunnels de prix » finalement supprimés

Dans la foulée, les députés du bloc central ont obtenu la suppression d’un autre dispositif prévu dans le texte : l’extension des « tunnels de prix », mécanisme expérimenté dans la filière bovine consistant à encadrer les négociations commerciales par un prix minimum et maximum afin d’éviter les ventes à perte.

Pour Annie Genevard, ce dispositif était devenu « inopérant » après l’adoption des prix planchers.

La gauche a dénoncé cette suppression, le député socialiste Dominique Potier y voyant « un renoncement à la régulation ».

Un texte encore appelé à évoluer

Le projet de loi, présenté comme une réponse à la crise agricole et à la colère du monde paysan, comprend également des mesures sur les cantines scolaires, les crises sanitaires animales et les vols dans les exploitations agricoles.

Les députés ont notamment approuvé un article renforçant les sanctions pour les vols de matériel agricole et adopté une disposition privilégiant les produits français dans la restauration collective publique, malgré des réserves du gouvernement sur sa conformité au droit européen.

Le texte doit faire l’objet d’un vote solennel mardi à l’Assemblée nationale avant son examen au Sénat fin juin, où plusieurs dispositions pourraient être remaniées.