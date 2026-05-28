Ces économies s’ajoutent aux 2,2 milliards d’euros obtenus via le gel des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires

France : l’État gèle et annule 4 milliards d’euros de crédits budgétaires pour compenser le coût de la guerre en Iran Ces économies s’ajoutent aux 2,2 milliards d’euros obtenus via le gel des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le gouvernement français a annoncé, jeudi, le gel de 3,2 milliards d’euros de crédits du budget de l’État et l’annulation de 847 millions d’euros supplémentaires, afin de compenser une partie du coût de la guerre en Iran pour les finances publiques, rapportent des médias français.

Ces mesures interviennent après l’annonce faite le 21 avril par le Premier ministre Sébastien Lecornu, selon laquelle le conflit devait coûter environ 6 milliards d’euros aux finances publiques.

Selon le ministère de l’Action et des Comptes publics, ces quelque 4 milliards d’euros d’économies sur le budget de l’État s’ajoutent aux 2,2 milliards d’euros dégagés par le gel des allègements de cotisations sociales des entreprises sur les bas salaires, annoncé la semaine dernière.

Bercy prévoit de publier deux décrets d’annulation de crédits, l’un portant sur 440 millions d’euros et l’autre sur 407 millions d’euros. Un troisième décret concernera le gel de 3,2 milliards d’euros de crédits, qui ne pourront donc pas être dépensés pour l’instant, sans être définitivement supprimés.

Le détail des coupes budgétaires n’a pas encore été officiellement communiqué. Toutefois, selon les premières informations rapportées par la presse française, les aides à l’apprentissage pourraient être fortement touchées, avec une réduction du fonds de soutien de 134 à 33 millions d’euros, selon Régions de France.

Ces annonces interviennent alors que des parlementaires, notamment au Sénat, avaient réclamé au gouvernement la liste exacte des efforts budgétaires à fournir avant le 1er juin, craignant une remise en cause du budget voté en début d’année.