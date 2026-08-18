La France va expulser « dans les tout prochains jours » deux diplomates iraniens, a annoncé le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot

France-Iran : Paris annonce l’expulsion prochaine de deux diplomates iraniens La France va expulser « dans les tout prochains jours » deux diplomates iraniens, a annoncé le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot

AA / Istanbul

La France va expulser deux diplomates iraniens en réponse à l’agression de deux diplomates français à Téhéran le 19 juillet, a annoncé mardi Jean-Noël Barrot, sur le réseau social américain X.

Jean-Noël Barrot a déclaré : « J’avais annoncé que cet acte intolérable serait suivi de conséquences. C’est fait. Deux diplomates iraniens en France seront expulsés dans les tout prochains jours. »

Le chef de la diplomatie française a également affirmé que « le peuple iranien, un grand peuple, est la principale victime de cette période d’extrême tension au Moyen-Orient », évoquant notamment « la répression sanglante des manifestations de janvier 2026 et les bombardements ».

Des versions divergentes entre Paris et Téhéran

Les deux agents de l’ambassade de France avaient été interpellés le 19 juillet dans un lieu privé à Téhéran. Les autorités iraniennes affirment qu’ils participaient à une réunion avec plusieurs personnes recherchées pour des raisons de sécurité et qu’ils ont seulement été « brièvement interrogés ».

Paris soutient au contraire qu’ils ont été détenus pendant près de quatre heures, privés de leurs moyens de communication et interrogés, et que l’un d’eux a été « molesté, brutalisé, frappé ».

Le 20 juillet, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait dénoncé une « action d’intimidation extrêmement grave » et une « violation flagrante » des immunités diplomatiques. Le chargé d’affaires iranien avait été convoqué le lendemain au Quai d’Orsay.

Les deux diplomates, chargés de programmes de soutien à la société civile iranienne, notamment dans les domaines culturel, scientifique et universitaire, avaient quitté l’Iran le 22 juillet.

Le 28 juillet, l’Union européenne avait condamné une « agression » et demandé à Téhéran d’établir les responsabilités.

Le ministère iranien du Renseignement a accusé samedi la France d’avoir mené un « vaste projet visant à exercer une influence » en Iran et à préparer une action portant atteinte à

À ce stade, aucune réaction de la part de l’Iran.