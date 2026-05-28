Emmanuel Macron a souligné la volonté des deux pays de bâtir « une coalition d’indépendants » dans l’Indo-Pacifique, afin de préserver leur souveraineté face aux grandes puissances mondiales

France-Indonésie : Macron et Prabowo Subianto annoncent un partenariat stratégique global Emmanuel Macron a souligné la volonté des deux pays de bâtir « une coalition d’indépendants » dans l’Indo-Pacifique, afin de préserver leur souveraineté face aux grandes puissances mondiales

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron et son homologue indonésien Prabowo Subianto ont annoncé jeudi à Paris le relèvement des relations franco-indonésiennes au rang de « partenariat stratégique global », à l’occasion de la visite d’État du dirigeant indonésien en France.

Lors d’une déclaration conjointe à l’Élysée, Emmanuel Macron a estimé que les crises internationales actuelles en Europe, au Moyen-Orient et en Asie mettaient à l’épreuve « la sécurité collective du monde », appelant à une « solidarité renforcée » entre États souverains.

Le chef de l’État français a défendu la construction, dans l’Indo-Pacifique, d’« une troisième voie » qui ne soit « la vassalisation à aucune des deux grandes économies mondiales », plaidant pour « une coalition d’indépendants » entre la France, l’Indonésie et leurs partenaires régionaux.

« Nous sommes convaincus qu’il y a à construire entre l’Indonésie et la France (…) une coalition d’indépendants, c’est-à-dire de pays qui veulent rester souverains, qui veulent commercer avec tous (…) mais qui ne veulent pas tomber dans la dépendance exclusive à l’égard de telle ou telle grande puissance », a déclaré Emmanuel Macron.

Le président français a souligné que l’Indonésie constituait « un partenaire majeur de l’Indo-Pacifique » dans cette stratégie de consolidation des souverainetés.

Sur le plan sécuritaire, Emmanuel Macron a mis en avant le « partenariat d’exception » unissant Paris et Jakarta dans le domaine de la défense, citant notamment la livraison récente des premiers avions de combat Rafale acquis par l’Indonésie.

Il a annoncé un renforcement de la coopération opérationnelle, des programmes de formation et des exercices militaires conjoints, dont certains prévus dans le cadre de la mission Pegas en septembre 2026.

« Qu’il s’agisse des avions de combat, des capacités pour la marine indonésienne, des capacités pour l’armée de terre ou des exercices conjoints de formation, nous avons donné aux partenariats de défense et de sécurité un tour inédit », a-t-il affirmé.

Les deux dirigeants ont également affiché leur volonté d’intensifier les échanges économiques et les investissements croisés dans les secteurs des transports, de la santé, de la transition énergétique, de l’agriculture, du numérique, de l’intelligence artificielle et du quantique.

Emmanuel Macron a plaidé pour une entrée en vigueur rapide de l’accord de partenariat économique global entre l’Union européenne et l’Indonésie, jugeant nécessaire la levée des obstacles au commerce et aux investissements.

Le président français s’est également félicité de l’ouverture du marché indonésien aux filières françaises bovines, laitières et de viande, estimant qu’elle accompagnait « la stratégie de souveraineté alimentaire » de Jakarta.

Il a en outre salué la volonté de groupes indonésiens et du fonds souverain du pays d’investir davantage en France.

Concernant la coopération culturelle et universitaire, Emmanuel Macron a rappelé le lancement en mai 2025 d’une stratégie culturelle conjointe entre les deux pays, évoquant des avancées dans les domaines des musées, du livre, du cinéma et de la mode.

Il a annoncé un approfondissement de la coopération scientifique, technologique et universitaire dans le cadre de l’Année de l’innovation France-Indonésie 2026, affirmant que la France souhaitait accueillir davantage d’étudiants et de chercheurs indonésiens.

Sur les dossiers internationaux, Emmanuel Macron a déclaré partager avec son homologue indonésien une vision commune concernant la situation dans le détroit d’Ormuz.

« Nous avons là-dessus une vision commune : défendre la liberté de navigation, travailler à la déconfliction, ouvrir le détroit d’Hormuz de manière pacifique, refuser toute prétention à privatiser le détroit ou taxer le passage », a-t-il déclaré.

Le président français a indiqué qu’une « coalition internationale » avait été lancée afin d’agir sur ce dossier.

Concernant le Proche-Orient, Emmanuel Macron a salué « les positions très courageuses » prises par Prabowo Subianto « pour la paix dans le Proche et Moyen-Orient » ainsi que son « soutien à la reconnaissance de la Palestine ».

Il a également évoqué l’engagement conjoint de la France et de l’Indonésie au Liban au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

« Nos deux nations ont en commun d’avoir perdu des enfants pour la défense du Liban et de la communauté internationale », a-t-il déclaré, évoquant « cette fraternité d’armes et de sang ».

Le chef de l’État français a salué « l’engagement » des forces armées indonésiennes au sein de la FINUL et leur volonté commune « de continuer à œuvrer pour la paix et pour la souveraineté du Liban ».

Emmanuel Macron a également dénoncé la poursuite des frappes au Liban.

« Au moment même où les frappes, de manière indiscriminée, continuent (…) la situation est intenable et inacceptable. Rien ne justifie aujourd’hui les frappes qui sont conduites sur le sud du Liban », a-t-il déclaré.

Le président français a appelé « à la fin de ces frappes », « au retour de la paix » et « à la construction d’une solution pérenne ».

Il a par ailleurs assuré que cette situation ne détournait pas l’attention de Paris et de l’Europe de la guerre en Ukraine.

« La France et l’Europe, aux côtés de l’Ukraine, œuvrent pour une paix juste et durable », a-t-il déclaré, saluant les efforts de médiation entrepris par le président indonésien.

Emmanuel Macron a également évoqué les tensions en mer de Chine méridionale, à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge ainsi qu’en Birmanie, soulignant le rôle central de l’ASEAN dans la stratégie indo-pacifique de la France et de l’Union européenne.

De son côté, le président indonésien Prabowo Subianto a salué « le leadership international » d’Emmanuel Macron et estimé que les relations bilatérales entre les deux pays se trouvaient à « un niveau excellent », notamment dans les domaines de la défense, de la science, de la technologie et de l’éducation.