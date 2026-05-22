L’ancien Premier ministre officialise sa candidature dans un décor rural soigneusement mis en scène, avec le soutien croissant d’élus Renaissance et en toile de fond la compétition avec Édouard Philippe au sein du bloc de droite

France : Gabriel Attal officialise sa candidature à la présidentielle de 2027 L’ancien Premier ministre officialise sa candidature dans un décor rural soigneusement mis en scène, avec le soutien croissant d’élus Renaissance et en toile de fond la compétition avec Édouard Philippe au sein du bloc de droite

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Gabriel Attal a officialisé ce vendredi sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de positionnement au sein du bloc de droite.

L’ancien Premier ministre a annoncé sa candidature à Mur-de-Barrez, commune d’environ 700 habitants située dans l’Aveyron, lors d’un débat citoyen organisé sur la place du village avec le maire de la commune, Pierre Ignace, élu Renaissance.

Plusieurs figures du parti présidentiel avaient fait le déplacement, parmi lesquelles Franck Riester, Prisca Thevenot, Paul Midy ou encore Pieyre-Alexandre Anglade.

Cette annonce intervient quelques jours après la publication, dans La Tribune Dimanche, d’une tribune signée par près de 500 élus locaux appelant Gabriel Attal à se présenter à la présidentielle. Parmi les signataires figurent notamment Renaud Muselier, Thomas Cazenave, Antoine Armand et Franck Riester.

Âgé de 37 ans, Gabriel Attal a accéléré sa séquence politique depuis la sortie de son livre fin avril, multipliant les déplacements et les prises de parole publiques. Son entourage affirme que l’appel des élus « n’est qu’un début » et qu’il continuera à s’élargir.

Depuis son élection à la tête du parti, en décembre 2024, Gabriel Attal a multiplié les déplacements, les réunions publiques et les initiatives politiques, notamment avec ses « Nuits de la Nouvelle République » et la publication de son livre "En homme libre", présenté par ses soutiens comme le point de départ de sa campagne présidentielle.

L’ancien chef du gouvernement doit désormais tenir un meeting à Paris le 30 mai, alors que se dessine une compétition au sein du camp présidentiel avec Édouard Philippe, considéré jusqu’ici comme le favori du bloc de droite pour l’échéance présidentielle de 2027.​​​​​​​