- Dans ce cadre, plusieurs ONG, dont Première Urgence, Refugees et Amel Association, seront mobilisées pour assurer la distribution et l’assistance sur le terrain

France et UE : près de 10 tonnes d’aide humanitaire envoyées au Liban - Dans ce cadre, plusieurs ONG, dont Première Urgence, Refugees et Amel Association, seront mobilisées pour assurer la distribution et l’assistance sur le terrain

AA/Istanbul/ Sanaa Amir

Près de 10 tonnes d’aide humanitaire envoyées par la France, avec le soutien de l’Union européenne, ont été réceptionnées par le Liban, selon un communiqué de France Diplomatie.

Cette cargaison comprend des tentes, des kits de cuisine, des lampes solaires ainsi que du matériel médical, destinés à répondre aux besoins urgents des populations les plus vulnérables.

Dans ce cadre, plusieurs ONG, dont Première Urgence, Refugees et Amel Association, seront mobilisées pour assurer la distribution et l’assistance sur le terrain.

Par ailleurs, la Croix-Rouge française a déployé, avec l’appui de ses partenaires, 6 tonnes supplémentaires de matériel d’urgence en faveur des populations déplacées.

En complément, elle apporte un soutien logistique à la Croix-Rouge libanaise, afin de renforcer les capacités d’intervention face à la crise en cours.

Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a tenu, en marge du Conseil européen informel à Chypre du Sud, plusieurs échanges notamment avec le président libanais Joseph Aoun, le président syrien Ahmad al-Charaa et le prince héritier de Jordanie Hussein Ben Abdallah.

Dans un contexte marqué par les répercussions du conflit régional, il a souligné que les pays du Proche-Orient et l’Europe « subissent les conséquences » de cette crise, appelant à renforcer la coopération autour d’un agenda commun de souveraineté, de stabilité et de prospérité pour la région.