- Selon le dernier baromètre Ipsos bva-CESI publié ce dimanche, le président français récolte seulement 21 % d’avis favorables. Jordan Bardella apparaît en tête avec 34 % de personnes se déclarant satisfaites en cas d’accession à l’Élysée

France : Emmanuel Macron toujours fragilisé dans l’opinion, le RN seul devant les sondages - Selon le dernier baromètre Ipsos bva-CESI publié ce dimanche, le président français récolte seulement 21 % d’avis favorables. Jordan Bardella apparaît en tête avec 34 % de personnes se déclarant satisfaites en cas d’accession à l’Élysée

Le président français Emmanuel Macron continue de faire face à une forte défiance de l’opinion, avec seulement 21 % d’avis favorables, selon le dernier baromètre Ipsos bva-CESI publié ce dimanche par La Tribune Dimanche.

Le chef de l’État perd deux points par rapport au précédent sondage, tandis que 75 % des personnes interrogées expriment une opinion défavorable à son égard.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu enregistre pour sa part une légère progression, atteignant 28 % d’opinions favorables, soit un point de plus qu’en avril, bien qu’il demeure davantage critiqué que soutenu.

Selon l’analyse du sondeur Brice Teinturier, citée dans l’étude, Emmanuel Macron bénéficie de moins en moins de l’effet de l’agenda international sur sa popularité.

Le baromètre met également en lumière une forte inquiétude économique et une usure durable du pouvoir exécutif, dans un contexte où plusieurs ministres conservent néanmoins une image plus favorable que celle du gouvernement dans son ensemble.

Parmi eux, Gérald Darmanin arrive en tête des ministres les mieux perçus avec 44 % d’avis positifs, devant Laurent Nuñez et Aurore Bergé.

Le sondage esquisse également les premières tendances en vue de l’élection présidentielle de 2027. Jordan Bardella, président du Rassemblement national ( RN ) apparaît en tête avec 34 % de personnes se déclarant satisfaites en cas d’accession à l’Élysée, devant Marine Le Pen à 33 %. Gabriel Attal suit avec 24 %, tandis qu’à gauche, François Hollande atteint 18 %, devant Raphaël Glucksmann, Dominique de Villepin et le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, tous crédités de 16 %.

L’étude souligne toutefois qu’il s’agit d’un instantané de l’opinion et non d’une projection électorale, dans un paysage politique marqué par la fatigue politique, les inquiétudes économiques et la défiance envers les partis traditionnels, à l’approche de l’échéance présidentielle de 2027.