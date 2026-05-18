- « Le Québec est toujours le bienvenu », a ajouté le président français lors de sa rencontre avec la première ministre québécoise Christine Fréchette à l’Élysée

France : Emmanuel Macron estime que le Québec peut aider la France dans « beaucoup de domaines » - « Le Québec est toujours le bienvenu », a ajouté le président français lors de sa rencontre avec la première ministre québécoise Christine Fréchette à l’Élysée

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron a estimé lundi que le Québec peut aider la France dans « beaucoup de domaines », notamment la recherche, l’intelligence artificielle et la stratégie, lors d’un échange avec la première ministre québécoise Christine Fréchette à l’Élysée.

« Le Québec est toujours le bienvenu », a ajouté le chef de l’État français en accueillant la délégation québécoise au palais de l’Élysée, à Paris.

Cette rencontre s’inscrit dans une volonté commune de renforcer la coopération franco-québécoise dans les secteurs économiques, industriels, technologiques et culturels, notamment autour de l’IA, du quantique et de la défense.

En amont de l’entretien avec Emmanuel Macron, Christine Fréchette a également rencontré le Premier ministre français Sébastien Lecornu à Matignon. Les échanges ont porté sur le renforcement des partenariats économiques et sur la stratégie face aux mutations géopolitiques et commerciales.

La mission de la première ministre québécoise à Paris inclut également des discussions sur les minéraux critiques et stratégiques, secteur que Québec souhaite positionner comme levier de coopération avec la France et l’Europe, dans un contexte de hausse des investissements liés à la défense.

Christine Fréchette a réaffirmé la volonté du Québec de se positionner comme « partenaire de confiance » de la France et de l’Europe, misant sur ses ressources naturelles, son énergie propre et son expertise industrielle pour attirer de nouveaux projets structurants.