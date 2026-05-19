« Notre mobilisation ne pourra retomber aussi longtemps que des actes terroristes trouveront financement », a insisté le président français lors de la clôture, mardi, de la cinquième conférence internationale « No Money For Terror », tenue à Bercy

France : Emmanuel Macron appelle à intensifier la lutte contre le financement du terrorisme « Notre mobilisation ne pourra retomber aussi longtemps que des actes terroristes trouveront financement », a insisté le président français lors de la clôture, mardi, de la cinquième conférence internationale « No Money For Terror », tenue à Bercy

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron a clôturé mardi la cinquième conférence internationale « No Money For Terror », tenue à Bercy, en appelant la communauté internationale à « redoubler d’action » face au financement du terrorisme et à la criminalité organisée.

Devant des représentants de près de 90 pays et d’organisations internationales, le chef de l’État a salué les avancées réalisées depuis le lancement de l’initiative en 2018 à Paris, tout en soulignant que « la mobilisation ne doit pas faiblir ».

« Notre mobilisation ne pourra retomber aussi longtemps que des actes terroristes trouveront financement », a-t-il insisté, rappelant que la lutte contre les flux financiers illicites reste un pilier central de la sécurité internationale.

Une architecture internationale renforcée

Emmanuel Macron a mis en avant les progrès institutionnels réalisés ces dernières années, citant notamment la résolution 2462 du Conseil de sécurité de l’ONU, première entièrement dédiée à la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que le rôle renforcé du Groupe d’action financière (GAFI) et du groupe Egmont.

Il a également salué la montée en puissance des cellules de renseignement financier, l’amélioration du partage d’informations entre États et la consolidation des cadres juridiques nationaux et internationaux.

Le président français a par ailleurs évoqué la contribution française au GAFI, renouvelée à hauteur de 3 millions d’euros pour la période 2025-2027.

Cryptoactifs et nouveaux risques financiers

Parmi les priorités à venir, Emmanuel Macron a alerté sur les risques liés aux innovations financières, notamment les cryptoactifs, qu’il a décrits comme pouvant devenir « un instrument massif de contournement des règles » s’ils ne sont pas correctement encadrés.

Il a appelé à éviter l’émergence de « paradis réglementaires » et plaidé pour une régulation internationale harmonisée, estimant qu’un manque de coordination créerait un « Far West financier » favorable aux réseaux criminels et terroristes.

Criminalité organisée et terrorisme : des liens croissants

Le président français a également insisté sur la convergence entre criminalité organisée et terrorisme, appelant à dépasser les approches en silo. Il a souligné que les réseaux criminels utilisent de plus en plus les mêmes circuits financiers et technologiques que les organisations terroristes.

Dans ce contexte, il a plaidé pour un renforcement de la coopération judiciaire et du partage de renseignements entre États, afin de mieux démanteler des réseaux transnationaux « extrêmement adaptatifs ».

Autre axe majeur évoqué : la lutte contre les groupes terroristes disposant d’une emprise territoriale, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Emmanuel Macron a cité des groupes affiliés à Daech, Al-Qaïda ou Boko Haram, impliqués dans l’extorsion, le pillage ou les enlèvements.

Il a insisté sur la nécessité de soutenir les États concernés et de prévenir toute forme d’« ambiguïté » dans les stratégies de réponse internationale.

Enfin, le chef de l’État a souligné l’importance de la réinclusion économique et financière des territoires libérés du terrorisme, estimant que l’absence de reconstruction rapide favorise le retour des groupes armés.

Il a appelé à renforcer les mécanismes d’aide humanitaire et de reconstruction, notamment au Moyen-Orient, citant la Syrie et le Liban.

Emmanuel Macron a conclu en appelant à maintenir une coopération internationale « efficace et transparente » afin de garantir un monde « de paix et de stabilité », affirmant que la lutte contre le financement du terrorisme reste une condition essentielle de la sécurité globale.