Le président français a assuré : « Je n’ai pas fait de politique avant et je n’en ferai pas après », fermant ainsi la porte à toute ambition politique future

France : Emmanuel Macron affirme qu’il quittera la vie politique après 2027 Le président français a assuré : « Je n’ai pas fait de politique avant et je n’en ferai pas après », fermant ainsi la porte à toute ambition politique future

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il ne poursuivrait pas de carrière politique après la fin de son second mandat en 2027, affirmant vouloir se retirer de la vie publique à l’issue de son passage à l’Élysée.

S’exprimant lors d’un échange avec des élèves à Nicosie, dans l’administration grecque de Chypre sud, le chef de l’État a assuré : « Je n’ai pas fait de politique avant et je n’en ferai pas après », fermant ainsi la porte à toute ambition politique future.

Réélu en 2022, Emmanuel Macron doit achever en 2027 son second mandat, conformément à la limitation constitutionnelle à deux quinquennats consécutifs en France.

Au cours de cet échange, le président est également revenu sur son expérience au pouvoir, évoquant les défis liés à la durée de l’exercice présidentiel. Il a souligné la nécessité de dresser un bilan nuancé de son action, entre réussites et erreurs.

« Ce qui est le plus dur après neuf ans, c’est de garder ce qui a bien fonctionné tout en corrigeant ce qui ne l’a pas été », a-t-il expliqué, insistant sur l’exigence d’adaptation constante dans la conduite des politiques publiques.

Emmanuel Macron a par ailleurs mis en avant la dimension personnelle de son engagement, évoquant une « affaire de passion » guidée par la volonté de faire avancer la France et l’Europe et de défendre ses convictions.

Ces déclarations interviennent alors que le chef de l’État entame la dernière phase de son mandat, dans un contexte marqué par les premières projections autour de l’élection présidentielle de 2027.