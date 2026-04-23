- Aux côtés de Nikos Christodoulides, le chef de l’État français affiche un partenariat stratégique renforcé et une convergence sur la sécurité, l’énergie et la désescalade régionale

France–Chypre du Sud : Macron et Christodoulides affichent une convergence sur les enjeux régionaux - Aux côtés de Nikos Christodoulides, le chef de l’État français affiche un partenariat stratégique renforcé et une convergence sur la sécurité, l’énergie et la désescalade régionale

AA/ Istanbul/ Sanaa Amir

À l’occasion de la réunion informelle du Conseil européen des 23 et 24 avril, le président français Emmanuel Macron s’est rendu à Nicosie, où il a été reçu par le dirigeant de l’administration grecque chypriote, Nikos Christodoulides.

Dans un contexte régional tendu, cette visite a été marquée par un renforcement des relations bilatérales et une convergence de vues sur les grands dossiers européens et moyen-orientaux.

Dès l’ouverture, le dirigeant de l'Administration grecque de Chypre du Sud (AGCS) a qualifié la visite d’« historique », rappelant qu’il s’agit de la « 1ère visite bilatérale officielle d'un président français en République de Chypre depuis sa création en 1960 ».

Macron et Christodoulides ont ensuite mis en avant un partenariat stratégique désormais structuré et opérationnel, avec des résultats concrets et de nouveaux accords couvrant la période 2026-2030, notamment dans les domaines éducatif, universitaire, culturel et sécuritaire. La coopération en matière de défense a été renforcée à travers le Mécanisme d’action pour la sécurité de l’Europe, (SAFE).

Le mécanisme SAFE désigne un dispositif envisagé au niveau de l’Union européenne visant à renforcer la coopération et les capacités de défense des États membres, notamment à travers le financement et la coordination d’investissements communs dans le secteur de la sécurité.

Sur le plan européen, Paris et Nicosie ont réaffirmé une vision commune d’une Union plus autonome, tout en soulignant le rôle stratégique de la région dans les enjeux énergétiques et de sécurité.

Les discussions ont également porté sur les tensions régionales, la situation au Liban, le soutien à Kiev et les priorités européennes, notamment la compétitivité et la souveraineté économique de l’Union.

En marge de cette visite, le président français doit participer au Conseil européen informel consacré au cadre financier 2028-2034 et aux principales crises internationales.

La tournée se poursuivra en Grèce, où la coopération bilatérale sera renforcée à travers la reconduction du partenariat de défense de 2021 et la signature d’un nouvel accord stratégique global avec le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.