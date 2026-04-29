Le chef de l’État français s’est amusé de la saillie du souverain britannique, qui avait glissé devant le président américain : « Sans nous, vous parleriez français »

France : « Ce serait chic ! », Macron amuse la toile après une blague du roi Charles III face à Trump Le chef de l’État français s’est amusé de la saillie du souverain britannique, qui avait glissé devant le président américain : « Sans nous, vous parleriez français »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron a réagi mercredi avec humour à la plaisanterie lancée la veille par le roi Charles III à Donald Trump lors du dîner d’État organisé à la Maison Blanche, en commentant sur le réseau social américain X : « Ce serait chic ! ».

Par cette brève formule, le chef de l’État français s’est amusé de la saillie du souverain britannique, qui avait glissé devant le président américain : « Sans nous, vous parleriez français », déclenchant les rires de l’assistance lors d’une séquence largement relayée par les médias internationaux.

Cette remarque de Charles III intervenait comme une réponse ironique aux propos tenus en janvier par Donald Trump au Forum de Davos, lorsque ce dernier avait affirmé que sans l’aide des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, les Européens « parleraient allemand ».

En reprenant publiquement cette séquence avec légèreté, Emmanuel Macron a offert un clin d’œil appuyé à la langue française et à l’histoire franco-britannique en Amérique du Nord, transformant en quelques mots une plaisanterie diplomatique en moment viral sur les réseaux sociaux.

La sortie du président français s’inscrit dans un contexte où les échanges entre dirigeants occidentaux prennent de plus en plus fréquemment une dimension médiatique et numérique, chaque séquence symbolique étant immédiatement exploitée sur les plateformes sociales.