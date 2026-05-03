- Le patron des Républicains dénonce une « dépendance idéologique » du chef de l’État et une « abdication de la fierté française »

France : Bruno Retailleau accuse Macron d’être « l’otage des chantages mémoriels de l’Algérie » - Le patron des Républicains dénonce une « dépendance idéologique » du chef de l’État et une « abdication de la fierté française »

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a vivement critiqué Emmanuel Macron, l’accusant d’être « l’otage des chantages mémoriels de l’Algérie », dans un entretien accordé au Journal du Dimanche (JDD).

Cette prise de position intervient après les propos du chef de l’État évoquant des « mabouls » qui voudraient « se fâcher avec l’Algérie », tenus lors d’un déplacement en Ariège. Bruno Retailleau estime que ce terme « n’a pas sa place dans la bouche d’un président de la République » et y voit « une perte de sang-froid » ainsi qu’« un mépris ».

Au-delà de cette polémique, le dirigeant de la droite française affirme que la question dépasse sa personne. « Le sujet, ce n’est pas moi : c’est notre pays », déclare-t-il, reprochant à Emmanuel Macron de ne pas « faire respecter la France » ni « protéger les Français », notamment sur le dossier des obligations de quitter le territoire français (OQTF).

Il dénonce ainsi une « dépendance idéologique » du président vis-à-vis d’Alger, accusant les autorités algériennes d’entretenir « une hostilité permanente envers la France pour masquer ses échecs ». Selon lui, le refus de reprendre certains ressortissants sous OQTF illustre cette situation, qu’il qualifie d’« abdication de la fierté française ».

Bruno Retailleau rejette également l’argument avancé par Emmanuel Macron concernant la présence de médecins algériens dans les hôpitaux français, estimant qu’il s’agit d’un « faux prétexte ». « Le sujet, ce sont les étrangers dangereux sous OQTF », affirme-t-il, évoquant une forte proportion de profils à risque parmi les ressortissants algériens en centres de rétention.

Dans la continuité, le chef de file des Républicains critique la politique mémorielle du président, qu’il juge marquée par une « repentance » depuis ses déclarations de 2017 qualifiant la colonisation de « crime contre l’humanité ». « Aucune douleur ne donne le droit au gouvernement algérien de mépriser et d’insulter la France », ajoute-t-il.

Relation France-Algérie : Retailleau plaide pour une « réciprocité »

Sur le plan des propositions, Bruno Retailleau plaide pour un rapport de force fondé sur la « réciprocité », notamment en matière de visas. Il appelle à conditionner leur délivrance au niveau de coopération des pays d’origine dans la reprise de leurs ressortissants.

Enfin, il se prononce pour une dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968, qu’il juge « profondément déséquilibré et totalement anachronique », estimant que la relation avec Alger constitue l’un des principaux échecs diplomatiques du quinquennat d’Emmanuel Macron. « La France doit être respectée, et les Français protégés », conclut-il.

