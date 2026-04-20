Le chef de la diplomatie française a souligné que ce lieu emblématique, qui abrite les principales instances du Conseil de l'Europe, constitue « le cœur du multilatéralisme européen »

France : Barrot souligne le rôle du Palais de l’Europe dans le multilatéralisme européen Le chef de la diplomatie française a souligné que ce lieu emblématique, qui abrite les principales instances du Conseil de l'Europe, constitue « le cœur du multilatéralisme européen »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France a mis en avant le rôle du Palais de l’Europe dans le multilatéralisme européen, à l’occasion de sa labellisation « Patrimoine de la diplomatie », annoncée lundi à Strasbourg par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lors de cette cérémonie, le chef de la diplomatie française a souligné que ce lieu emblématique, qui abrite les principales instances du Conseil de l'Europe, constitue « le cœur du multilatéralisme européen » et un symbole de la défense des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie.

Jean-Noël Barrot a également insisté sur le rôle historique de Strasbourg dans la construction européenne, qualifiant la ville de « capitale européenne », et rappelant l’attachement de la France aux valeurs portées par la Convention européenne des droits de l'homme.

Le Palais de l’Europe devient ainsi le quatrième site à recevoir ce label, attribué par le ministère des Affaires étrangères pour valoriser les lieux ayant contribué à l’action extérieure de la France.

Construit par l’architecte Henri Bernard et inauguré en 1977 par le président Valéry Giscard d'Estaing, le bâtiment accueille notamment le Comité des ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

La cérémonie s’est conclue par le dévoilement d’une plaque commémorative apposée sur le site.

Le Palais de l’Europe, inauguré en 1977, est le siège du Conseil de l'Europe, qui regroupe 46 États membres et œuvre à la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit sur le continent. Il abrite notamment le Comité des ministres et l’Assemblée parlementaire. Située à Strasbourg, ville considérée comme l’une des capitales européennes, cette institution joue un rôle central dans l’architecture du multilatéralisme en Europe, en particulier à travers la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme.

