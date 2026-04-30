Jean-Noël Barrot a assuré que Paris agit depuis le début de la guerre pour contenir l’escalade et sécuriser le trafic maritime stratégique dans le détroit d’Ormuz

France : Barrot défend l’engagement militaire français dans le Golfe et appelle l’Iran à des « concessions majeures » Jean-Noël Barrot a assuré que Paris agit depuis le début de la guerre pour contenir l’escalade et sécuriser le trafic maritime stratégique dans le détroit d’Ormuz

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a défendu jeudi l’action de la France au Moyen-Orient, affirmant que Paris agit « depuis le premier jour de la guerre » pour en « limiter les conséquences », notamment par un déploiement militaire renforcé dans la région et par une initiative internationale destinée à sécuriser le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

« Depuis le premier jour de la guerre, la France agit pour en limiter les conséquences. En déployant massivement ses moyens militaires dans la région. En lançant une mission internationale pour restaurer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz », a écrit Jean-Noël Barrot sur le réseau social américain X jeudi.

Cette déclaration intervient dans le prolongement d’un entretien accordé mardi à la chaîne américaine Fox News, au cours duquel le chef de la diplomatie française a mis en avant l’implication sécuritaire de Paris dans le Golfe, en réponse aux critiques récentes formulées par le président américain Donald Trump contre les alliés européens.

« La France a déployé massivement ses capacités militaires depuis le premier jour afin de protéger plusieurs de nos alliés, qui sont aussi des alliés des États-Unis », a-t-il déclaré, soulignant que l’Alliance atlantique ne pouvait être tenue pour responsable de la crise iranienne.

Jean-Noël Barrot a également insisté sur la nécessité d’une réponse diplomatique ferme vis-à-vis de Téhéran, estimant que « la seule issue à cette crise » réside dans l’acceptation par le régime iranien de « concessions majeures » et d’un « changement radical ».

Selon lui, les inquiétudes occidentales ne concernent pas uniquement le programme nucléaire iranien, mais également les capacités balistiques de l’organisation terroriste (Daech) ainsi que son soutien aux groupes armés alliés dans la région.

« Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur le nucléaire, car les capacités balistiques et le soutien à des groupes terroristes et à des proxys régionaux constituent des menaces que nous ne pouvons accepter », a-t-il affirmé.

Le ministre français a par ailleurs défendu la solidité du lien transatlantique malgré les divergences apparues ces dernières semaines entre Paris et Washington.

« Oui, nous avons parfois des désaccords, même de forts désaccords. Mais heureusement, nous avons toujours su les surmonter », a-t-il assuré, rappelant que l’amitié entre les peuples français et américain remonte à « 250 ans ».

Sur le dossier ukrainien, Jean-Noël Barrot a également accusé le président russe Vladimir Poutine de demeurer « le principal obstacle à la paix », tout en estimant que Kiev était désormais en position de reprendre du terrain sur le front.

Cette prise de parole intervient alors que la crise autour du détroit d’Ormuz demeure l’un des principaux foyers de tension du conflit régional déclenché fin février entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Malgré une trêve fragile, la circulation maritime y reste perturbée et plusieurs puissances occidentales, dont la France, plaident depuis plusieurs semaines pour une mission internationale de sécurisation des voies commerciales stratégiques.