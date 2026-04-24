- Le régulateur dénonce un manquement à l’« honnêteté » après des propos erronés sur le maire de New York et une correction jugée tardive

France/Audiovisuel public : l’Arcom met en demeure France Télévisions et Radio France pour des informations inexactes - Le régulateur dénonce un manquement à l’« honnêteté » après des propos erronés sur le maire de New York et une correction jugée tardive

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le régulateur de l’audiovisuel, Arcom, a mis en demeure France Télévisions et Radio France pour la diffusion d’« allégations » jugées inexactes à l’antenne concernant le maire de New York, Zohran Mamdani, selon une décision publiée ce vendredi.

Les faits remontent à l’émission « Questions politiques », diffusée le 9 novembre 2025 sur franceinfo TV et France Inter, au cours de laquelle une journaliste avait affirmé que l’édile n’avait pas condamné les attaques du 7 octobre 2023 en Israël, menées par le Hamas, mouvement islamiste palestinien.

Saisie, l’Arcom a estimé ces propos inexacts, soulignant que Zohran Mamdani « s’était exprimé à plusieurs reprises » pour condamner ces attaques. L’autorité a également rappelé que l’Unrwa (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine) avait été blanchie en janvier 2024 des accusations de collusion généralisée avec le Hamas.

Le régulateur a par ailleurs pointé une correction jugée « tardive et insuffisante » par les éditeurs. Si les propos avaient été contestés en direct par l’invité, ils n’ont été rectifiés que deux jours plus tard sur le site internet de Radio France, puis le 16 novembre à l’antenne.

Pour l’Arcom, cette séquence constitue un « manquement » aux obligations d’« honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information », imposées aux médias audiovisuels.

La mise en demeure représente l’ultime étape avant d’éventuelles sanctions, notamment financières, dans l’arsenal du régulateur chargé de veiller au respect des règles déontologiques dans les médias.​​​​​​​