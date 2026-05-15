« Il est sur zone », a déclaré la ministre déléguée française aux Armées, précisant que le bâtiment n’était pas déployé directement dans le détroit mais opérait dans un cadre « défensif » et conforme au droit international

France : Alice Rufo annonce l’arrivée du porte-avions Charles de Gaulle en mer d’Arabie « Il est sur zone », a déclaré la ministre déléguée française aux Armées, précisant que le bâtiment n’était pas déployé directement dans le détroit mais opérait dans un cadre « défensif » et conforme au droit international

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le porte-avions français Charles de Gaulle a rejoint la mer d’Arabie après avoir traversé le canal de Suez, a annoncé vendredi la ministre déléguée française aux Armées, Alice Rufo, alors que les tensions restent vives autour du détroit d’Ormuz.

« Il est sur zone », a déclaré la ministre sur BFMTV, précisant que le bâtiment n’était pas déployé directement dans le détroit mais opérait dans un cadre « défensif » et conforme au droit international.

Selon Alice Rufo, la présence du navire amiral français vise notamment à permettre à Paris de suivre l’évolution de la situation régionale et de « peser dans l’équation diplomatique ».

Le déploiement du Charles de Gaulle avait été annoncé le 6 mai par le président français Emmanuel Macron, dans le cadre d’une mission franco-britannique destinée à contribuer à la sécurisation de la navigation autour du détroit d’Ormuz.

Le passage maritime, par lequel transite entre 20 % et 25 % du pétrole mondial, est au centre des tensions depuis l’annonce par l’Iran de sa fermeture début mars, après des frappes américaines menées contre des cibles iraniennes fin février.

La crise a conduit les puissances occidentales à renforcer leur présence militaire dans la région, tandis que le président américain Donald Trump a annoncé en avril un blocus des ports iraniens et un durcissement du dispositif naval américain au Moyen-Orient.