- Darmanin avait fait état de « plusieurs réunions de travail » avec son homologue algérien

France/Algérie : Darmanin fait état de "d'une centaine" requêtes d'Alger sur les "biens mal acquis" - Darmanin avait fait état de « plusieurs réunions de travail » avec son homologue algérien

AA / Istanbul / Mariem Njeh

La France et l'Algérie ont affiché lundi leur volonté de relancer leur coopération bilatérale, particulièrement sur le plan judiciaire, à l'occasion d'une audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au ministre français de la Justice, Gérald Darmanin.

Cette visite, initiée à la demande du président français Emmanuel Macron, vise à redynamiser des échanges bilatéraux à l'arrêt depuis presque deux ans sur le volet judiciaire, affirme le ministre français de la Justice.

Signe de la technicité des dossiers abordés, Gérald Darmanin était accompagné de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, de la directrice des Affaires criminelles et des Grâces, du procureur national financier (PNF) et de la procureure nationale en charge de la criminalité organisée (Junalco).

Côté algérien, l'importance de la rencontre a été soulignée par la présence de hauts responsables : Brahim Merad, ministre d'État chargé de l'Inspection générale, Ahmed Attaf, ministre d'État aux Affaires étrangères, Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, et Amar Abba, conseiller diplomatique présidentiel, a indiqué la présidence algérienne.

Biens mal acquis et extraditions croisées

À l'issue de ses réunions de travail avec son homologue Lotfi Boudjemaa, le ministre français a détaillé les avancées opérationnelles, plaçant le dossier des "biens mal acquis" au centre des discussions.

"Plus d'une centaine de demandes sont faites par les autorités algériennes pour récupérer les biens nés de la corruption", a déclaré Darmanin, précisant que ces requêtes visent d'anciens responsables du régime algérien. Pour traiter ces dossiers de saisie et de confiscation, les responsables des autorités judiciaires algériennes ont été invités à Paris au début du mois de juin afin de travailler avec le PNF.

Le second volet des discussions a porté sur la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants (cocaïne, cannabis, psychotropes). Les deux pays ont procédé à un échange d'informations judiciaires et formulé des demandes réciproques d'extraditions.

La coopération pénitentiaire et la justice civile ont également été abordées, avec une attention portée à la protection des enfants de familles transnationales, ainsi que des cas individuels, dont celui du ressortissant français Christophe Gleizes, selon les déclarations du ministre français.

Cette reprise des discussions s'articule avec un appel de Paris à un réengagement stratégique plus large. "La coopération sécuritaire entre la France et l’Algérie, sous tous ses angles de renseignement, de défense et également dans le domaine intérieur et judiciaire doit reprendre", a déclaré sur le réseau social X Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre française des Armées.

Afin de consolider ce travail de coopération bilatérale, Gérald Darmanin a officiellement invité son homologue algérien de la Justice à se rendre en France. Ce déplacement devrait intervenir après la visite, d'ores et déjà prévue, du ministre algérien de l'Intérieur à Paris.