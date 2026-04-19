Le chef de la diplomatie turque participe à une réception dédiée à l’Afrique en marge du 5e Forum de la Diplomatie d’Antalya

Forum de la Diplomatie d’Antalya 2026 : Hakan Fidan participe à une réception dédiée à l’Afrique Le chef de la diplomatie turque participe à une réception dédiée à l’Afrique en marge du 5e Forum de la Diplomatie d’Antalya

Le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a pris part à la réception de l’événement africain tenue en marge du 5e Forum de la Diplomatie d’Antalya (ADF).

Selon des sources diplomatiques, Fidan a ainsi assisté à la réception de l’événement africain organisée à Antalya dans le cadre du 5e ADF.

Des dirigeants mondiaux et de hauts responsables gouvernementaux se réunissent en Türkiye jusqu’à ce dimanche 19 avril 2026, dans le cadre de ce forum, un rendez-vous international majeur organisé dans la ville méditerranéenne d’Antalya et consacré cette année à la gestion des incertitudes mondiales.

Placée sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan et organisée par le ministère turc des Affaires étrangères, la rencontre s’articule autour du thème : « Cartographier demain, gérer les incertitudes ».

L'Agence Anadolu (AA) est le partenaire mondial de communication du forum.



* Traduit du turc par Adama Bamba