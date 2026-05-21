Une vidéo diffusée par le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir montrant des militants de la “Flottille pour Gaza” détenus a suscité une controverse diplomatique

Flottille pour Gaza : l’ambassadeur d’Israël en France dénonce la vidéo contraire « aux valeurs israéliennes » Une vidéo diffusée par le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir montrant des militants de la “Flottille pour Gaza” détenus a suscité une controverse diplomatique

L’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, a qualifié, jeudi, la diffusion d'une vidéo montrant des activistes à genoux et menottés de geste « complètement à l’encontre de nos valeurs ». Il a précisé qu’il s’agissait selon lui d’un « exercice de communication » du ministre d’extrême droite Itamar Ben Gvir « à des fins électorales », dans un entretien accordé au média français Franceinfo.

L’ambassadeur israélien a indiqué qu'il ne se rendra pas personnellement au ministère français des Affaires étrangères, un adjoint sera envoyé pour « expliquer ce qu’il s’est passé », étant en déplacement à l’étranger.

Sur le plan diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé mercredi 20 mai, la convocation de l’ambassadeur d’Israël à Paris à la suite de la diffusion des images.



Dans une déclaration officielle publiée sur ses réseaux sociaux, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a fermement condamné ce comportement. Il a estimé que « les agissements de M. Ben Gvir […] sont inadmissibles » et a confirmé avoir demandé la convocation de l’ambassadeur d’Israël en France afin d’exprimer l’indignation de Paris et d’obtenir des explications. Il a également rappelé que, « quoiqu’on pense de cette flottille », les ressortissants français doivent être traités « avec respect » et « libérés dans les plus brefs délais ».

L’ambassadeur Joshua Zarka a également critiqué les organisateurs de la flottille, estimant qu’il s’agissait d’un « exercice de communication » de militants cherchant à attirer l’attention sur la cause palestinienne. Il a affirmé que les détenus avaient ensuite été placés dans de « meilleures conditions », sans fournir de détails supplémentaires, selon le même média.

La Mission de Printemps 2026 de la Flottille mondiale Sumud, visant à briser le blocus d'Israël sur la bande de Gaza et à acheminer une aide humanitaire vitale, a été soumise dans la nuit du 29 avril à l'intervention illégale de l'armée israélienne à quelques milles marins des eaux territoriales grecques, au large de l'île de Crète.

À 600 milles marins de Gaza, lors de son attaque dans les eaux internationales, l'armée israélienne avait détenu 177 activistes et les avait maltraités.



Le 18 mai, alors que la flotte composée de 50 bateaux, comprenant 428 activistes de 44 pays, se dirigeait vers Gaza dans les eaux internationales, l'armée israélienne a lancé une nouvelle attaque et a détenu les activistes de manière illégale.

Plusieurs capitales européennes et mondiales ont vivement réagi après la vidéo publiée par le ministre israélien Ben-Gvir, le montrant en train de se moquer des militants pro-palestiniens, qui étaient menottés et forcés de s'agenouiller après avoir été détenus par les forces israéliennes dans les eaux internationales.

