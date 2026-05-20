Cette publication fait suite à une vidéo postée par Ben-Gvir montrant des militants ligotés et contraints de s'agenouiller après avoir été arrêtés par les forces israéliennes dans les eaux internationales

Flottille mondiale Sumud : Le Canada exige qu'Israël garantisse la « sûreté et la sécurité des Canadiens » Cette publication fait suite à une vidéo postée par Ben-Gvir montrant des militants ligotés et contraints de s'agenouiller après avoir été arrêtés par les forces israéliennes dans les eaux internationales

AA / Hamilton / Merve Aydogan

Le Premier ministre canadien Mark Carney a dénoncé mercredi le traitement « abominable » réservé par Israël aux militants à bord d'une flottille en route pour Gaza, exigeant que Tel-Aviv garantisse la « sûreté et la sécurité » des Canadiens.

« Le traitement abominable des civils à bord de la flottille, y compris ce qui est documenté dans les images partagées par (le ministre israélien de la Sécurité nationale) Itamar Ben-Gvir, est inacceptable », a écrit Carney sur la plateforme sociale américaine X.

Soulignant que le ministère canadien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Israël à Ottawa, Carney a indiqué qu'il avait exigé « des garanties concernant la sûreté et la sécurité des Canadiens impliqués ».

« Le Canada a déjà imposé de strictes sanctions à l'encontre de M. Ben-Gvir, notamment le gel de ses avoirs et une interdiction de voyager, en réponse à ses incitations répétées à la violence », a-t-il déclaré. « La protection des civils et le respect de la dignité humaine doivent être défendus partout, à tout moment. »

Cette publication fait suite à une vidéo postée par Ben-Gvir montrant des militants ligotés et contraints de s'agenouiller après avoir été arrêtés par les forces israéliennes dans les eaux internationales.

La flottille d'aide humanitaire Global Sumud a déclaré mardi que les 50 navires de son convoi humanitaire avaient été saisis par Israël.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh