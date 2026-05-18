- La flottille a précisé que "des navires et des vedettes rapides ont été repérés à l'avant, à l'arrière et sur l'un des flancs de la flottille"

Flottille mondiale de la Sumud : des "navires inconnus" repérés près de nos bateaux en route vers Gaza - La flottille a précisé que "des navires et des vedettes rapides ont été repérés à l'avant, à l'arrière et sur l'un des flancs de la flottille"

AA / Istanbul

La "Flottille mondiale de la Sumud" a annoncé, dimanche soir, avoir repéré des "navires inconnus" à proximité des bateaux participant à sa traversée destinée à briser le blocus imposé à la bande de Gaza.

La flottille a indiqué, via son compte sur la plateforme américaine "X", avoir détecté des mouvements de navires non identifiés dans ses environs.

Elle a précisé que "des navires et des vedettes rapides" s'étaient positionnés à l'avant, à l'arrière ainsi que sur l'un des flancs de la flottille.

Cette annonce intervient peu de temps après que la flottille a déclaré avoir atteint les eaux internationales de la mer Méditerranée.

Selon le système de suivi publié sur le site web de la flottille, la distance restante pour atteindre Gaza est estimée à environ 310 milles marins.

Jeudi, la flottille a pris la mer avec la participation de 54 navires depuis la ville turque de Marmaris, qui surplombe la mer Méditerranée, dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien imposé à Gaza.

La flottille comprend des membres du conseil d'administration de la "Flottille mondiale de la Sumud", parmi lesquels Samira Akdeniz Ordu, Iman Al-Makhloufi, Said Abou Kishk, Ko Tinmuang et Natalia Maria, en plus d'un grand nombre de militants venus de 70 pays.

Le 29 avril dernier, l'armée israélienne avait mené une attaque illégale dans les eaux internationales au large de l'île de Crète, visant des navires de la "Flottille de la Sumud", qui comptait alors 345 participants originaires de 39 pays.

Israël avait immobilisé 21 bateaux à bord desquels se trouvaient environ 175 militants, tandis que le reste des embarcations avait poursuivi sa route vers les eaux territoriales grecques.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série de tentatives visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza depuis 2007. Ce blocus a provoqué une grave détérioration humanitaire, exacerbée par le génocide déclenché par Israël en octobre 2023, qui a entraîné des destructions massives des infrastructures résidentielles et le déplacement d'environ 1,5 million de Palestiniens à l'intérieur de l'enclave.

* Traduit de l'arabe par Mariem Njeh