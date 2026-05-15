L’avocat de l’ONG Sherpa, partie civile historique dans l’affaire du financement présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye, réagit aux réquisitions du parquet général, prononcées mercredi 13 mai devant la cour d’appel de Paris

Financement libyen : "Ce procès constitue déjà une victoire considérable pour la société civile" selon Vincent Brengarth L’avocat de l’ONG Sherpa, partie civile historique dans l’affaire du financement présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye, réagit aux réquisitions du parquet général, prononcées mercredi 13 mai devant la cour d’appel de Paris

AA/Nice/Feïza Ben Mohamed



Sept ans de prison ferme, 300 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité. Le parquet général a requis mercredi 13 mai contre Nicolas Sarkozy les mêmes peines que celles demandées en première instance, un peu plus d’un an plus tôt par le Parquet national financier.



L’accusation réclame également sa condamnation pour l’ensemble des faits, y compris la corruption et le financement illégal de campagne dont il avait été relaxé en première instance, l’accusant d’avoir conclu un « accord » avec le dictateur Mouammar Kadhafi.



Ce réquisitoire intervient dans le cadre du second procès débuté le 16 mars devant la cour d’appel de Paris, qui réunit dix prévenus dans ce dossier tentaculaire ouvert il y a plus d’une décennie.



L’affaire porte sur des soupçons de financement de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy par le régime libyen de Mouammar Kadhafi, en échange de services rendus, notamment des démarches visant à lever le mandat d’arrêt pesant sur Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi.



Présente depuis l’origine, l’ONG Sherpa, spécialisée dans la défense des victimes de crimes économiques, est partie civile dans cette affaire. Dans un entretien à Anadolu, son avocat, Vincent Brengarth, qui a lui-même interrogé Nicolas Sarkozy à la barre sur les contradictions entre sa version et celle de son ancien ministre Claude Guéant, livre son analyse au lendemain des réquisitions.



Des peines à la hauteur des faits



Pour Vincent Brengarth, les réquisitions prononcées ne souffrent d’aucune contestation sur le fond. Il estime que « les peines requises sont en parfaite conformité avec la gravité des faits reprochés » et que « le fait qu’elles ne surprennent plus les personnes extérieures au dossier autant qu’en première instance montre le chemin parcouru et la victoire des faits sur la stratégie médiatique consistant à soutenir que le dossier serait vide. »



L’avocat note toutefois que le parquet général aurait pu aller encore plus loin. Il pointe notamment l’attitude des prévenus depuis le premier jugement.



« Le parquet général aurait également pu aller plus loin, notamment pour sanctionner l’incroyable attaque menée contre la justice après le délibéré de première instance. D’autres prévenus auraient dû en supporter les conséquences du point de vue du quantum. De plus, les prévenus ont persisté dans le déni, régulièrement de façon invraisemblable, ce qui aurait également pu être un facteur d’aggravation et ce qui l’est habituellement » explique le conseil parisien.



Sur la question de l’emprisonnement ferme, que la défense de l’ancien chef de l’État conteste vigoureusement, Vincent Brengarth n’esquive pas la complexité mais pose une exigence d’égalité : « Je persiste néanmoins à croire que la peine d’emprisonnement ferme n’est, de façon générale, pas une solution idéale. Néanmoins, si cette réflexion doit avoir lieu, elle doit bénéficier à l’ensemble des personnes jugées et pas seulement à une catégorie de justiciables qui souhaiterait bénéficier d’une justice dérogatoire. De plus, alors même qu’il est question d’un possible financement d’une campagne électorale par le biais d’une dictature, si des peines d’emprisonnement ferme ne sont pas requises pour sanctionner ces faits, elles ne le seront jamais en matière de corruption. »



Un procès en appel plus accablant que le premier



Au-delà des réquisitions, l’avocat dresse un bilan du déroulement de ce second procès, qu’il juge qualitativement différent et plus sévère que celui de première instance.



« Il faut également ajouter que, de mon point de vue, le procès en appel ne s’est absolument pas déroulé de la même manière que celui de première instance. Les débats ont connu une véritable accélération et, à mes yeux, la défense n’a jamais été en mesure de désorienter l’accusation » affirme-t-il.



Les déclarations de Claude Guéant, absent des débats pour raisons de santé mais dont deux courriers ont été versés aux débats, ont mis en lumière de profondes contradictions avec la version de Nicolas Sarkozy, notamment autour d’un dîner à Tripoli le 25 juillet 2007.



Pour Vincent Brengarth, ces révélations ont eu un effet dévastateur sur la cohésion du camp adverse.



« À cela s’ajoutent les déclarations de Claude Guéant, qui fragilisent la défense de Nicolas Sarkozy en mettant en lumière des contradictions de fond particulièrement profondes. Elles ébranlent également l’impression, jusqu’ici entretenue, d’une défense collective, qui relevait en réalité d’une logique de solidarité quasi mafieuse » poursuit Me Brengarth pour qui les questions du président de la cour et des avocats généraux, ont donné au procès, une tournure encore plus accablante.

Et de poursuivre : « De fait, le procès d’appel, notamment sous l’effet des questions particulièrement incisives du président et de la cour, s’est révélé encore plus accablant que celui de première instance. »



Une victoire pour la société civile

Le procès en appel doit s’achever le 3 juin prochain et la décision devrait être mise en délibéré, tandis que les plaidoiries de la défense sont prévues le 27 mai.



Pour Vincent Brengarth, qui accompagne ce dossier depuis ses origines aux côtés de Sherpa, l’heure est déjà à une forme de bilan : « S’il ne s’agit évidemment pas encore du terme de la procédure, je commence néanmoins à mesurer le chemin parcouru depuis plus de dix ans, étant rappelé que Sherpa, partie civile historique, est engagée dans ce dossier depuis l’origine. »



Et de conclure sur une note résolument politique : « Par sa seule tenue, ce procès constitue déjà une victoire considérable pour la société civile et pour tous ceux que révoltent des pratiques portant une atteinte aussi grave à l’intérêt général. »