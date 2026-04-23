Depuis octobre 2023, la controverse sur les livraisons françaises de matériel militaire à Israël oppose le discours gouvernemental à une documentation croissante de la société civile et de médias d'investigation

Exportations militaires françaises vers Israël : entre démentis officiels et accusations documentées Depuis octobre 2023, la controverse sur les livraisons françaises de matériel militaire à Israël oppose le discours gouvernemental à une documentation croissante de la société civile et de médias d'investigation

​​​​​​​Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023, un fossé grandissant sépare le discours officiel français de la réalité documentée sur le terrain concernant les exportations d'armements vers Israël.

Alors que le gouvernement martèle qu'aucune « arme » n'est livrée, se limitant à des composants défensifs ou destinés à la réexportation, une coalition de la société civile et des syndicats dénonce un flux ininterrompu de matériel militaire.

Entre révélations logistiques sur le rôle central de l'aéroport de Roissy documenté par plusieurs ONG, pressions parlementaires à Paris et divisions profondes au sein du Conseil de l'UE à Bruxelles, cette controverse soulève une question de fond : celle de la responsabilité et de la transparence de la France face à une guerre qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes depuis plus de deux ans.

« La France ne vend pas d'armes à Israël »

Cette formule, réaffirmée par Sébastien Lecornu à l'époque ministre français des Armées sur LCI en juin 2025 et par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur RTL à la même période, repose sur une distinction officielle entre deux catégories d'exportations autorisées : des « composants strictement défensifs » destinés au Dôme de fer, le système antimissile israélien, et des « éléments pour la réexportation » vers des pays tiers.

« Tout cela fait l'objet d'un contrôle », a assuré Lecornu. Le 11 juin 2025, lors d'une audition devant la commission Défense de l'Assemblée nationale, il a remis aux présidents des commissions Défense de l'Assemblée et du Sénat un document déclassifié présenté comme la preuve de cette ligne. L'opposition, au premier rang La France Insoumise (LFI), a dénoncé l'insuffisance de ce qui avait été déclassifié, jugeant le document inaccessible au public et insuffisant pour répondre aux exigences de transparence sur la nature et le volume réels des licences accordées.

Les rapports de la société civile : un flux documenté de 525 cargaisons

Face à ce discours, une coalition d'organisations, dont Progressive International, le Palestinian Youth Movement (PYM), l'AFPS, BDS France et Attac, a publié en juin 2025 un premier rapport fondé sur les données de l'Autorité fiscale israélienne couvrant la période d'octobre 2023 à avril 2025. Il recense plus de 15 millions d'articles relevant du chapitre 93 du Système harmonisé des douanes (armes et munitions) pour une valeur déclarée de plus de 7 millions d'euros, ainsi que 1 868 articles dans la catégorie des accessoires d'artillerie et de fusils militaires pour plus de 2 millions d'euros. Les auteurs précisent eux-mêmes que les données douanières ne mentionnent ni l'utilisateur final ni la description exacte des produits, et reconnaissent qu'une enquête complémentaire serait nécessaire pour confirmer l'usage opérationnel direct de ces exportations.

Un second rapport de 66 pages, intitulé « Les dessous des exportations militaires françaises vers Israël », publié le 7 avril 2026 par la campagne People's Embargo for Palestine et l'organisation Urgence Palestine et obtenu par Anadolu, documente plus de 525 cargaisons entre octobre 2023 et mars 2026, impliquant 12 régions et 46 villes françaises. Parmi les entreprises citées : Thales AVS et Thales Six GTS (composants avioniques), Sermat (actionneurs pour drones), ADR (pièces d'aéronef pour Elbit Systems), Exail (navigation inertielle) et Eurolinks (maillons de munitions).

Dans le cas de Sermat, le rapport note que le ministère des Armées aurait suspendu discrètement ses exportations vers Israël fin octobre 2025, une décision interprétée par les auteurs comme une reconnaissance implicite du risque d'utilisation militaire. Le rapport indique également que, selon ses données, 92 % des cargaisons auraient transité par la compagnie El Al via l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, qualifié par le rapport de « plaque tournante du trafic militaire clandestin », et que plus de 117 expéditions de pièces de Lockheed Martin auraient transité par la France via FedEx Express à destination de la base aérienne israélienne de Nevatim entre avril et octobre 2025.

Ces nouvelles données ont poussé la présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, à accuser publiquement sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu de « menti(r) droit dans les yeux » sur la réalité de ces exportations.

Directement interpellé, Lecornu a opposé un démenti ferme, recentrant son propos sur la nature du matériel transféré pour maintenir la ligne de l'exécutif : « La France ne vend pas d’armes à Israël. Nos livraisons sont connues : des composants strictement défensifs, notamment pour le Dôme de fer, et d’autres destinés à être réexportés vers des pays tiers ».

Le débat ne se limite plus aux déclarations d'intention : il a franchi le seuil judiciaire à plusieurs reprises

L'alerte lancée par les ONG s'est d'abord traduite devant les juridictions administratives. En septembre 2025, l'Association des juristes français pour le respect du droit international (JURDI) a saisi le tribunal administratif. Jugeant que ses précédents courriers à l'exécutif étaient restés lettre morte, l'association s'est appuyée sur la Convention de 1948 sur le génocide pour demander à la justice d'ordonner à l'État français des « décisions et des initiatives concrètes » de prévention vis-à-vis d'Israël, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour.

Dans son viseur : la ligne officielle de l'exécutif qui, s'il critique les méthodes de l'armée israélienne, refuse le terme de génocide et continue de qualifier ses livraisons d'armes de « défensives ». Pour JURDI, la France manque de fait aux mesures de prévention qui sont à sa portée.

Quelques mois plus tard, le 20 avril 2026, la pression judiciaire est montée d'un cran. L'Union juive française pour la paix (UJFP) a déposé devant le parquet national antiterroriste (PNAT) une plainte visant FedEx France, pour des faits « susceptibles d'être qualifiés de complicité de crime de guerre, complicité de crime contre l'humanité et complicité de crime de génocide ».

L'association reproche à la filiale française du transporteur américain d'« avoir mis en œuvre le transport, l'acheminement et la livraison de composants essentiels d'avions de combat depuis les États-Unis vers Israël via la France », des pièces qui auraient servi, selon les plaignants, à « entretenir et réparer des avions de combat F-35 utilisés par l'armée de l'air israélienne » dans des « bombardements et des missions de surveillance à Gaza ». La procédure s'appuie explicitement sur le rapport « Les dessous des exportations militaires françaises vers Israël » co-rédigé par Urgence Palestine. FedEx France a démenti ces accusations, soulignant ne pas effectuer de « livraison internationale d'armes ou de munitions ».

Le collectif Urgence Palestine menacé de dissolution

La publication de ce rapport de 66 pages sur les exportations militaires françaises intervient dans un climat de forte répression pour ses auteurs. En mai dernier, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, avait en effet confirmé sa volonté de dissoudre par décret le collectif Urgence Palestine, selon la presse française.

Évoquée dès l'année dernière mais restée sans suite jusqu'à présent, cette procédure était justifiée par la place Beauvau par des accusations d'incitation « à la haine, à la discrimination et à la violence ». Une démarche vivement condamnée par Amnesty International France, qui y voit une volonté d'entraver la mobilisation de la société civile et dénonce une dégradation inquiétante des libertés d'expression et d'association en France. Un contexte politique qui donne un écho particulier aux conclusions du rapport produit par le collectif.

[1/1] Guerre à Gaza : le démenti du gouvernement français sur les livraisons d'armes à Israël résiste-t-il aux accusations documentées de la société civile ? × [1/1] Guerre à Gaza : le démenti du gouvernement français sur les livraisons d'armes à Israël résiste-t-il aux accusations documentées de la société civile ?

Marseille, CGT, LFI : la mobilisation intérieure

Le 5 juin 2025, des dockers CGT du port de Marseille-Fos ont refusé de charger 19 palettes de maillons de cartouches fabriqués par Eurolinks à bord du Contship Era, à destination de Haïfa, invoquant leur refus de « participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien ». « On a réussi à l'identifier, le mettre de côté », a indiqué à la presse française Christophe Claret, secrétaire général des dockers du golfe de Fos. Le navire est reparti sans ces conteneurs. La journaliste de "Disclose" Ariane Lavrilleux, dont l'enquête avait révélé le chargement, a souligné l'absence de contrôle effectif : « Dans la pratique, il n'y a aucun contrôle » sur l'utilisation finale de ces pièces. En décembre 2025, Disclose a révélé ce qu'il décrit comme une expédition de « systèmes d'armes immédiatement opérationnels », et non plus de simples composants, à destination d'Israël, conduisant LFI à exiger la démission de Lecornu pour « multiples mensonges » et à réclamer une audition parlementaire. Le 9 avril 2026, la CGT a rejoint la mobilisation, appelant à un embargo total sur les exportations militaires vers Israël : « Continuer à fournir du matériel militaire équivaut à une complicité dans les crimes commis », a déclaré la confédération, ajoutant que « le respect du droit international et des traités sur le commerce des armes n'est pas optionnel ».

Cette contestation née sur le terrain trouve désormais un écho direct au cœur des institutions européennes, où la politique de l'Union est de plus en plus ouvertement remise en question.

Pression diplomatique et citoyenne à Bruxelles : Le « deux poids, deux mesures » européen dénoncé

Mercredi, lors du Congrès mondial pour le Sumud et d'une manifestation rassemblant des élus de six continents devant le Parlement européen, des figures telles que Francesca Albanese, Rima Hassan et Marc Botenga ont fustigé l'inaction et la « profonde hypocrisie » du bloc. Les intervenants ont dénoncé le refus de suspendre l’accord d’association UE-Israël malgré les indices de violations des droits humains, contrastant avec la rapidité des sanctions imposées à la Russie ou à l'Iran. Pointant une défaillance juridique et un fossé croissant entre les institutions et l'opinion publique, ils ont appelé à une coordination internationale immédiate pour faire respecter les obligations liées au Traité sur le commerce des armes (TCA) et mettre fin à la complicité dans les chaînes d'approvisionnement militaires.

Le cadre juridique et la dimension européenne

Sur le plan juridique, le Traité sur le Commerce des Armes (TCA) impose de suspendre toute exportation en cas de risque sérieux de crimes de guerre. La Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu un risque plausible de génocide à Gaza et a conclu en juillet 2024 que l'occupation israélienne des territoires palestiniens était illicite. La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sur cette base, la CGT et LFI estiment que les exportations documentées violent le TCA et la Convention sur le génocide. Le gouvernement maintient que ses contrôles via la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre CIEEMG respectent pleinement ces obligations.

Ces tensions ont atteint le Conseil de l'UE lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg. Des experts indépendants de l'ONU avaient, la veille, exhorté l'UE à suspendre « immédiatement » l'accord d'association UE-Israël en vigueur depuis 2000, estimant que le maintenir était « incompatible » avec les obligations des États membres en vertu de la Convention sur le génocide.

Une initiative citoyenne européenne appelant à cette suspension avait franchi le seuil du million de signatures, et l'Espagne, en coordination avec l'Irlande et la Slovénie, avait officiellement demandé sa résiliation. La suspension n'a toutefois pas abouti : « Étant donné que la suspension de l'accord d'association requiert l'unanimité, le soutien nécessaire n'était pas réuni dans la salle », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, tout en assurant que « ces discussions vont se poursuivre ». L'Allemagne figure parmi les capitales qui ont exprimé leur opposition.

Des ports de Marseille aux instances de Bruxelles, cette opacité administrative se heurte à la réalité d'un terrain où les preuves de violations s’accumulent. Alors que la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu un "risque plausible de génocide" à Gaza et que la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre les plus hauts dirigeants israéliens pour crimes de guerre, l'usage des composants exportés soulève une urgence éthique absolue.

Après plus de deux ans de guerre, le bilan humain et matériel est particulièrement lourd : plus de 72 000 Palestiniens ont été tués et plus de 172 000 ont été blessés, la majorité étant des femmes et des enfants. Parallèlement, environ 90 % des infrastructures civiles de Gaza ont été détruites. Sur le plan médical, la situation est alarmante puisque plus de 18 000 blessés et malades attendent toujours une évacuation vitale, alors que seulement 700 patients ont pu quitter l'enclave pour se faire soigner depuis le début du mois de février 2026.