Espagne : Pedro Sanchez appelle l’UE à mettre fin à l’accord d’association avec Israël en raison de la guerre

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé dimanche que l’Espagne demandera officiellement à l’Union européenne de rompre son accord d’association avec Israël.

« Un gouvernement qui viole le droit international et, par conséquent, les principes et les valeurs de l’Union européenne, ne peut pas être un partenaire de l’UE. C’est aussi simple que cela », a-t-il déclaré lors d’un meeting de campagne en Andalousie.

Il a appelé les autres États membres à soutenir la proposition espagnole, qui sera examinée lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE prévue mardi à Luxembourg.

« Nous ne le faisons pas par hostilité envers le peuple israélien, mais parce que nous ne sommes pas d’accord avec les actions de son gouvernement », a-t-il précisé.

Pedro Sanchez a également dénoncé la guerre impliquant l’Iran, qu’il a qualifiée « d’erreur énorme ».

« Elle coûte des milliers de vies humaines, déplace des millions de personnes et entraîne des milliards d’euros de pertes économiques », a-t-il affirmé.

« C’est pourquoi je demande à ceux qui ont déclenché cette guerre de l’arrêter et de mettre fin à l’action de Netanyahu », a-t-il ajouté, en référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

En 2024, l’Espagne et l’Irlande avaient déjà demandé à l’UE de réexaminer cet accord, qui établit notamment une zone de libre-échange avec Israël et prévoit divers avantages, tout en incluant une clause relative au respect des droits humains.

En mai 2025, l’Union européenne avait accepté d’en réévaluer le cadre. Un mois plus tard, la Commission européenne avait indiqué avoir identifié des « indices » de possibles violations des obligations en matière de droits humains par Israël, sans toutefois proposer de mesures concrètes.

Ces derniers jours, Madrid a relancé cette initiative, en coordination avec l’Irlande et la Slovénie.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore