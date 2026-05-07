Erdogan : les politiques expansionnistes d’Israël constituent la principale menace pour la région

AA / Ankara / Gizem Nisa Demir et Asiye Yilmaz



Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré jeudi que les politiques expansionnistes d’Israël constituent la principale menace sécuritaire pour la région.

« L’agression israélienne a une nouvelle fois montré que le principal problème sécuritaire de notre région réside dans les politiques expansionnistes, illégales et contraires aux normes du gouvernement actuel », a affirmé Erdogan lors d’une conférence de presse conjointe avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune à Ankara.

« La Türkiye et l’Algérie partagent une position commune pour mettre fin à la spirale de violence qui menace gravement la paix et la sécurité de notre région », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, Erdogan avait accueilli Tebboune au complexe présidentiel, où les deux dirigeants ont coprésidé la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau.

Les deux présidents ont ensuite assisté à une cérémonie de signature d’accords bilatéraux.

Erdogan a indiqué qu’Ankara était déterminée à renforcer sa coopération avec l’Algérie dans des secteurs stratégiques, notamment l’énergie, les mines, les transports et l’agriculture.

Il a ajouté que les deux pays poursuivaient également l’approfondissement de leur coopération à long terme en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique, « en particulier dans le domaine du gaz naturel ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani