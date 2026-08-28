« Les acteurs et les scénarios changent, mais nous vivons une période historique où le bien et le mal s’affrontent, et où les bons finiront par l’emporter » a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan

Erdogan : « La Türkiye plaide pour des alliances plus fortes et moins de divergences dans le monde islamique » « Les acteurs et les scénarios changent, mais nous vivons une période historique où le bien et le mal s’affrontent, et où les bons finiront par l’emporter » a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan

Ankara œuvre à renforcer les alliances et à réduire les différends, tant en son sein que dans l’ensemble du monde islamique, a déclaré vendredi le président Recep Tayyip Erdogan.

« Nous croyons que l’unité est une vertu, nous travaillons à renforcer les alliances et à réduire les désaccords tant entre nous qu’à travers le monde islamique », a déclaré Erdogan dans son discours prononcé à Istanbul lors du programme de la Semaine du Mawlid al-Nabi, qui marque la naissance du prophète Muhammad.

Le président Erdogan a déclaré souhaiter que les musulmans, « qui ont orienté l’histoire et ordonné le monde pendant des siècles », se rassemblent à nouveau « comme les briques d’un mur ».

« Nous souhaitons que l’Oumma de Muhammet, qui a orienté l’histoire et ordonné le monde pendant des siècles, se ressoude comme les briques d’un mur », a-t-il déclaré.

Il a souligné l’importance de l’unité entre les musulmans, les appelant à défendre ensemble leurs droits et à œuvrer conjointement à la construction de la paix et de la sécurité dans la région.

« En tant que musulmans, nous devons être forts, défendre ensemble nos droits et le droit, et bâtir ensemble la paix et la sécurité dans notre région », a-t-il déclaré.

« Les acteurs et les scénarios changent, mais nous vivons une période historique où le bien et le mal s’affrontent, et où les bons finiront par l’emporter », a ajouté Erdogan.

« Le sionisme, idéologie radicale, occupante et génocidaire, ne menace pas seulement ses voisins, mais tous ceux qui défendent les valeurs humaines », a-t-il averti.

Il a affirmé que le monde ne répondait pas suffisamment aux politiques « illégales » du « réseau de génocide israélien », qui, selon lui, ne tiennent compte ni des règles, ni des principes, ni des valeurs, ni des limites.

Le président turc a déclaré que le « gouvernement israélien obsédé par la guerre » recourait à des provocations pour déstabiliser l’ensemble de la région, à commencer par ses pays voisins.

*Traduit de l'anglais