Le président turc qualifie la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran de « développement positif » et réitère son soutien à la stabilité en Syrie

Erdogan et Trump évoquent les conflits régionaux et les relations Türkiye–États-Unis lors d’un appel Le président turc qualifie la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran de « développement positif » et réitère son soutien à la stabilité en Syrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu mercredi un appel avec le président américain Donald Trump, au cours duquel les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales ainsi que des développements régionaux et mondiaux.

La Direction de la communication turque a indiqué qu’Erdogan a déclaré que la décision de prolonger le cessez-le-feu avec l’Iran était un « développement positif » et a exprimé sa confiance dans le fait qu’« une solution raisonnable aux questions litigieuses est possible ».

Il a également affirmé que la Türkiye continuerait à soutenir des initiatives constructives visant à résoudre les conflits.

Erdogan a également souligné que l’établissement d’une stabilité durable en Syrie représenterait « un gain important pour toute la région » et a indiqué que le soutien de la Türkiye à la Syrie se poursuivrait sans interruption. Il a aussi insisté sur la nécessité d’empêcher une détérioration supplémentaire de la situation au Liban.

Le président turc a déclaré que les préparatifs pour un sommet de l’OTAN à Ankara sont en cours et a noté que des efforts maximum sont déployés pour en assurer le succès sous tous les aspects.

Erdogan a également présenté ses condoléances à Trump à la suite d’une récente attaque contre une mosquée dans l’État de Californie et a déclaré que la Türkiye s’oppose aux crimes de haine visant tout groupe religieux.

Trump a ensuite déclaré à des journalistes dans l’État américain du Maryland que l’appel était « très bon », saluant sa relation personnelle avec le président turc.

« N’est-ce pas agréable que j’aie des relations avec certaines personnes très dures ? C’est un homme dur, et j’ai avec lui une relation que personne d’autre n’a. Il a en réalité fait un bon travail », a-t-il déclaré à la base de Joint Base Andrews après son retour dans la région de Washington, DC, à la suite d’un événement dans le Connecticut.

« Il a été très proche d’un allié. Certaines personnes en douteraient, mais je pense qu’il a été un grand allié, et son peuple le respecte. Son peuple le respecte beaucoup », a-t-il ajouté.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouanİ