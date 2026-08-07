Erdogan en Arabie saoudite pour des entretiens avec Mohammed ben Salmane et Shehbaz Sharif Erdogan doit rencontrer Mohammed ben Salmane et Shehbaz Sharif lors d'une visite de travail d'une journée

AA/Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé vendredi en Arabie saoudite pour une visite de travail d'une journée.

Au cours de cette visite, Erdogan doit rencontrer le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane ainsi que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Jeudi soir, le directeur de la communication de la présidence turque, Burhanettin Duran, avait annoncé cette visite dans une publication sur la plateforme turque de médias sociaux NSosyal.

Aucun autre détail n'a, pour l'heure, été communiqué sur l'ordre du jour de ces rencontres.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir