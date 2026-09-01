Erdogan affirme que les relations turco-russes sont au plus haut niveau lors de sa rencontre avec Poutine

Gizem Nisa Çebi Demir, Merve Berker
01 Septembre 2026•Mise à jour: 02 Septembre 2026
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que les relations turco-russes étaient à leur plus haut niveau, lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine au Kirghizistan.
« Aujourd'hui, je juge important de saisir cette opportunité. Les relations turco-russes sont véritablement à un niveau bien plus avancé qu'elles ne l'ont jamais été », a déclaré Erdogan lors de cette rencontre en marge du sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).
Il a également souligné l'importance de la centrale nucléaire d'Akkuyu pour les relations bilatérales, précisant que le projet était entré dans sa phase finale.
« Avec l’ouverture de la centrale nucléaire d’Akkuyu, nous allons une fois de plus franchir ensemble des étapes en vue de l’ouverture de nouvelles centrales électriques », a ajouté Erdogan.