Les médias américains et iraniens suggèrent tous deux que la cessation des hostilités signifierait un arrêt des combats sur tous les fronts, y compris au Liban

ENCADRÉ - Versions iranienne et américaine des propositions d'accord potentiel Les médias américains et iraniens suggèrent tous deux que la cessation des hostilités signifierait un arrêt des combats sur tous les fronts, y compris au Liban

Les États-Unis et l'Iran ont tous deux récemment fait état de progrès dans les efforts visant à conclure un accord pour mettre fin à leur conflit, bien que leurs récits sur ses termes diffèrent sur certains points à travers leurs discours médiatiques respectifs.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre était « en grande partie négocié » et attendait d'être finalisé.

Dimanche matin, l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a également publié un rapport sur les détails d'un accord potentiel. Cependant, certains aspects de ce qui a été convenu semblent diverger.

Voici une comparaison des versions américaine et iranienne de l'accord par questions clés.

Détroit d'Ormuz

Citant un responsable américain, Axios a indiqué que l'accord que Washington et Téhéran sont sur le point de signer prolongerait un cessez-le-feu de 60 jours, au cours desquels le détroit d'Ormuz serait rouvert.

Pendant cette période de 60 jours, le détroit d'Ormuz serait ouvert sans aucun péage, et l'Iran retirerait les mines qu'il y aurait placées pour assurer un passage maritime sans restriction.

En retour, Washington lèverait son blocus sur les ports iraniens, ajoute le rapport.

Le New York Times a également déclaré avoir été informé par trois hauts responsables iraniens que Téhéran avait accepté un protocole d'accord pour arrêter les combats et rouvrir le détroit d'Ormuz.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a également déclaré dimanche que l'accord pourrait, s'il aboutit, se traduire par un détroit d'Ormuz « complètement ouvert », sans péage ni restriction de passage.

« Ils n'en sont pas propriétaires. C'est une voie navigable internationale », a déclaré Rubio aux journalistes à propos du détroit, lors de remarques faites au cours de sa visite en Inde.

Un rapport de l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a toutefois indiqué que le détroit d'Ormuz ne retrouvera pas totalement son statut d'avant-guerre si l'accord est conclu.

Au lieu de cela, le nombre de navires autorisés à passer serait rétabli aux niveaux d'avant-guerre dans un délai de 30 jours, a ajouté le média.

Téhéran exige également la fin du blocus américain sur ses ports, arguant qu'aucun changement ne sera apporté dans le détroit si le blocus reste en place.

De leur côté, les États-Unis soutiennent que plus vite l'Iran retirera les mines et permettra la reprise de la navigation, plus vite le blocus sera levé.

Allègement des sanctions et libération des avoirs iraniens gelés

L'Iran cherchait à obtenir le dégel immédiat de fonds et une levée permanente des sanctions, mais la position américaine indique que ces mesures ne seraient accordées qu'après que l'Iran aura fait des concessions concrètes, selon le rapport d'Axios.

Dans le cadre de l'accord de 60 jours proposé, les États-Unis offrent des dérogations temporaires aux sanctions qui permettraient à l'Iran de vendre son pétrole librement. Ces dérogations sont explicitement liées au fait que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, retire les mines et mette fin aux restrictions sur le trafic maritime. Une fois ces mesures prises, Washington lèverait également son blocus naval sur les ports iraniens.

Téhéran, cependant, affirme qu'aucun accord ne sera conclu à moins qu'au moins une partie des avoirs iraniens gelés ne soit libérée immédiatement. Les médias iraniens ont confirmé la discussion sur des dérogations temporaires aux sanctions pétrolières dans la dernière proposition américaine, mais ont insisté sur un allègement des sanctions plus large et plus permanent.

Dossier nucléaire

Le rapport d'Axios a indiqué que le projet d'accord inclut des engagements de l'Iran à ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire, ainsi que des dispositions visant à négocier une suspension de l'enrichissement d'uranium et l'élimination de son stock d'uranium hautement enrichi.

Les rapports des médias iraniens indiquent cependant que Téhéran n'a encore rien accepté concernant son programme nucléaire.

Un accord potentiel impliquerait une fenêtre de négociation de 60 jours sur le programme nucléaire iranien, selon Tasnim.

Portée du cessez-le-feu

Les médias américains et iraniens suggèrent tous deux que la cessation des hostilités signifierait un arrêt des combats sur tous les fronts, y compris au Liban.

C'est également ce qu'a souligné samedi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, lorsqu'il a déclaré que Téhéran accordait la priorité à la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban.

Contexte

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran en février. Téhéran a riposté par des frappes visant Israël, ainsi que des alliés des États-Unis dans le Golfe, accompagnées de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise et a ensuite été prolongé indéfiniment par Trump. Washington et Téhéran ont également tenu de rares pourparlers directs dans la capitale pakistanaise, Islamabad, les 11 et 12 avril, mais ne sont pas parvenus à un accord.

Les remarques de Trump samedi sont intervenues après la visite du chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, à Téhéran. Cette visite était la deuxième du genre ces dernières semaines, Munir étant directement impliqué dans les efforts de médiation d'Islamabad.