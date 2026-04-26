ENCADRÉ - La centrale de Tchernobyl, un rappel de l'importance de la sûreté nucléaire 40 ans après la tragédie

Le souvenir de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, perdure 40 ans après la tragédie, rappelant l'importance cruciale de la sûreté nucléaire.

Située près de la ville aujourd'hui abandonnée de Pripiat, à environ 110 kilomètres au nord de Kiev, la capitale de ce qui était alors la République socialiste soviétique d'Ukraine, Tchernobyl, est le théâtre d'un accident considéré comme la pire catastrophe nucléaire de l'histoire.

Celui-ci s'est produit à la suite d'une soudaine montée en puissance lors d'un test du système de réacteur de la quatrième unité de la centrale nucléaire, le 26 avril 1986.

L'explosion qui a suivi au niveau du quatrième réacteur a mis son cœur à nu, entraînant la dissémination de matières radioactives sur le territoire environnant. Cela a poussé l'Union soviétique à créer une zone d'exclusion d'un rayon de 30 kilomètres.

Trente-et-une personnes sont mortes dans les mois qui ont immédiatement suivi l'accident, tandis que près de 8,4 millions de personnes dans les anciennes républiques soviétiques de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine ont été exposées aux radiations émises, selon les chiffres cités par l'ONU.

Ces mêmes rapports ont également indiqué qu'une zone d'environ 155 000 kilomètres carrés dans ces trois pays a été contaminée.

Les recherches sur l'accident ont démontré que les nuages radioactifs ont atteint les États-Unis, le Canada et même le Japon.

Par ailleurs, 600 000 personnes qui vivaient, travaillaient et participaient aux opérations d'élimination et de nettoyage dans la zone d'exclusion initiale de la catastrophe ont été exposées à de fortes doses de radiation, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les frontières de la zone d'exclusion ont depuis été modifiées à la suite de la dissolution de l'Union soviétique : le Service national des situations d'urgence ukrainien administre aujourd'hui la zone d'exclusion de Tchernobyl, tandis que la réserve radioécologique d'État de Polésie, en Biélorussie, sert également à délimiter les zones du pays touchées par l'accident.

Processus de démantèlement

La centrale nucléaire de Tchernobyl est actuellement en phase de démantèlement. Le dernier des trois réacteurs encore opérationnels sur le site après l'accident a été définitivement arrêté le 15 décembre 2000.

Le premier programme exhaustif de démantèlement de la centrale a été approuvé par un décret du gouvernement ukrainien en novembre 2000.

Ce document a ensuite été remplacé en 2009, lorsque le gouvernement a adopté une loi portant sur le démantèlement complet de la centrale en quatre étapes distinctes, afin d'établir un « système écologiquement sûr » dans la région pour lutter contre les radiations.

Une stratégie de « démantèlement séquentiel différé » a été retenue pour la centrale, selon son site Internet, avec une première étape préparatoire qui s'est déroulée de 2000 à 2013, au cours de laquelle le combustible nucléaire du site a été transporté vers une installation conçue pour un stockage à long terme.

La deuxième phase de démantèlement, qui implique l'arrêt définitif et la préservation des installations des réacteurs, est en cours depuis 2015 et devrait s'achever en 2028.

Dans le cadre de ce processus, une nouvelle structure de confinement (New Safe Confinement - NSC) a été construite pour remplacer le sarcophage érigé à la hâte après l'accident du quatrième réacteur de Tchernobyl.

La structure du NSC a été achevée en 2016 pour un coût de 1,6 milliard de dollars et a été glissée au-dessus du sarcophage à la fin de cette même année, mais le projet n'a été définitivement terminé et remis aux autorités ukrainiennes qu'en 2019.

Cette deuxième étape sera ensuite suivie d'une troisième phase, prévue pour durer approximativement jusqu'en 2045. Elle concernera le confinement des installations des réacteurs jusqu'à ce que la contamination radioactive diminue naturellement à un niveau acceptable.

À l'issue de cette phase, une quatrième et dernière étape de démantèlement entrera en vigueur pour superviser le démantèlement des réacteurs et l'assainissement du site de la centrale. Cette ultime étape devrait s'achever d'ici 2065.

Situation actuelle de Tchernobyl et perspectives

La situation à la centrale nucléaire de Tchernobyl a de nouveau attiré l'attention au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le 24 février 2022, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit sur le réseau social américain X que les forces russes tentaient de s'emparer de la centrale.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak a annoncé le même jour que l'Ukraine avait perdu le contrôle de la centrale à la suite de violents affrontements avec les forces russes dans la région.

Kiev a affirmé avoir enregistré une augmentation des niveaux de radiation sur le site de Tchernobyl, tout en précisant que la cause de cette hausse ne pouvait être investiguée en raison des combats dans la région. Les responsables russes ont démenti ces allégations.

Dans ce contexte, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a exprimé sa « grave préoccupation » concernant la situation à Tchernobyl, appelant les deux parties à faire preuve de « la plus grande retenue pour éviter toute action susceptible de mettre en danger les installations nucléaires du pays ».

Le 1er avril, le fournisseur d'énergie nucléaire ukrainien Energoatom a annoncé le retrait des forces russes du site.

La centrale nucléaire a de nouveau fait la une des journaux le 14 février 2025, lorsqu'un drone, que l'Ukraine a affirmé être russe, a frappé la structure du NSC pendant la nuit. La frappe a provoqué un incendie qui a duré plusieurs semaines et a endommagé l'enveloppe extérieure de la structure, sans toutefois causer de rejet de substances radioactives. La Russie a rejeté les accusations de l'Ukraine.

En décembre, à la suite d'une « évaluation globale de la sûreté », l'AIEA a déclaré que son personnel avait confirmé que le NSC avait perdu ses « fonctions de sûreté primaires », y compris sa capacité de confinement, tout en précisant n'avoir trouvé « aucun dommage permanent à ses structures porteuses ou à ses systèmes de surveillance ».

Selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), les premières évaluations estiment le coût des réparations rendues nécessaires par l'attaque de drone à un minimum de 500 millions d'euros (586 millions de dollars). La présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, a d'ailleurs réaffirmé la nécessité de ces travaux de réparation dans une déclaration vendredi.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh