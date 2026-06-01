Le président français a souligné la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral, notamment sur le plan économique, avec l’appui du secteur privé

Emmanuel Macron s'entretient avec Félix Tshisekedi sur l’épidémie d’Ebola et la situation dans l’est de la RDC Le président français a souligné la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral, notamment sur le plan économique, avec l’appui du secteur privé

Le président français, Emmanuel Macron, a indiqué lundi s’être entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au sujet de l’épidémie d’Ebola qui touche l’est du pays ainsi que de la situation sécuritaire dans cette région.

Dans un message publié sur la plateforme américaine X, Macron a déclaré que les deux dirigeants avaient échangé sur la situation sanitaire dans l’est de la RDC, dans le contexte de l’épidémie de maladie à virus Ebola.

« Nous avons réaffirmé notre volonté d’apporter une réponse coordonnée à cette crise sanitaire », a-t-il indiqué.

Le président français a également souligné la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral, notamment sur le plan économique, avec l’appui du secteur privé.

Les deux chefs d’État ont par ailleurs abordé la situation sécuritaire dans l’est de la RDC, théâtre de violences persistantes impliquant plusieurs groupes armés.

Macron a réaffirmé le soutien de la France aux efforts de paix en cours, affirmant que ceux-ci doivent permettre « le rétablissement de la souveraineté pleine et entière de la RDC sur l’ensemble de son territoire ».

Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les initiatives évoquées lors de cet entretien.

Selon l’OMS, au moins 134 cas confirmés ont été enregistrés en République démocratique du Congo et en Ouganda, tandis que 18 décès sont recensés parmi ces cas. Les autorités sanitaires congolaises font également état de plus de 1 000 cas suspects depuis la déclaration de l’épidémie le 15 mai.

La souche de Bundibugyo reste concentrée dans trois provinces de l’est de la RDC : l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.