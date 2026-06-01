Macron a salué « les efforts déterminés » menés par Donald Trump pour parvenir rapidement à un accord entre Washington et Téhéran, estimant qu’il s’agissait d’« une opportunité unique » de bâtir un nouveau cadre de sécurité

Emmanuel Macron réaffirme à Trump le soutien de Paris aux « efforts » en faveur d’un accord avec l’Iran Macron a salué « les efforts déterminés » menés par Donald Trump pour parvenir rapidement à un accord entre Washington et Téhéran, estimant qu’il s’agissait d’« une opportunité unique » de bâtir un nouveau cadre de sécurité

Le président français, Emmanuel Macron, a indiqué lundi avoir échangé avec son homologue américain, Donald Trump, au sujet de la situation au Moyen-Orient, réaffirmant le soutien de la France aux efforts diplomatiques engagés entre les États-Unis et l’Iran.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, Emmanuel Macron a salué « les efforts déterminés » menés par Donald Trump pour parvenir rapidement à un accord entre Washington et Téhéran, estimant qu’il s’agissait d’« une opportunité unique » de bâtir un nouveau cadre de sécurité associant l’ensemble des acteurs concernés et de favoriser une stabilisation durable de la région.

Le président français a assuré que la France était prête à soutenir pleinement ces démarches et à contribuer à leur mise en œuvre.

Il a précisé que cette volonté s’inscrivait dans le cadre d’une mission internationale élaborée avec le Royaume-Uni et d’autres partenaires, destinée à être déployée dès la conclusion d’un accord afin de contribuer à la sécurisation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Emmanuel Macron a également indiqué que la France était disposée à mettre son expertise et ses capacités au service des négociations plus larges qui pourraient s’ouvrir, notamment sur le volet nucléaire d’un éventuel accord.

Le chef de l’État français a par ailleurs salué l’engagement de Donald Trump en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban, soulignant l’importance de parvenir à un cessez-le-feu solide et de renforcer le soutien international aux autorités libanaises.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran en février. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël et les alliés américains dans le Golfe, ainsi qu’en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu négocié par le Pakistan est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions qui ont suivi à Islamabad n’ont pas permis d’obtenir un accord durable. Depuis lors, les deux parties continuent d’échanger des propositions et des contre-propositions dans le but de reprendre des négociations directes et de mettre fin au conflit.