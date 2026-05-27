Emmanuel Macron met en avant le renforcement des partenariats de la France avec la Bulgarie et le Monténégro

Wafae El Baghouani
27 Mai 2026•Mise à jour: 27 Mai 2026
AA / Istanbul / Wafae El Baghouani
Le président français, Emmanuel Macron, a mis en avant mercredi le renforcement des partenariats de la France avec la Bulgarie et le Monténégro, à l’occasion de rencontres avec les dirigeants des deux pays à Paris.
Dans un message publié sur le réseau social américain X, Macron s’est dit « heureux » de recevoir le président bulgare, Roumen Radev.
« Défense et sécurité, énergie, compétitivité, nous renforçons notre partenariat et œuvrons ensemble à une Europe plus souveraine et plus unie », a écrit le chef de l’État français.
Dans un second message, Emmanuel Macron a salué sa rencontre avec le Premier ministre monténégrin, Milojko Spajic, affirmant que Paris et Podgorica renforcent leur coopération « dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment de l’économie et des transports ».
Le président français a également réaffirmé le soutien de la France au processus d’adhésion européenne du Monténégro.
« La France est aux côtés du peuple monténégrin pour l’accompagner sur le chemin de l’intégration européenne », a-t-il déclaré, concluant son message par : « À très bientôt au Monténégro ! ».