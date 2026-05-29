La France a convoqué l’ambassadeur de Russie après le crash d’un drone sur un immeuble en Roumanie, dénonçant un « acte irresponsable » visant un pays membre de l’UE et de l’Otan

Drone en Roumanie : Paris convoque l’ambassadeur russe, l’UE et l’Otan dénoncent une escalade La France a convoqué l’ambassadeur de Russie après le crash d’un drone sur un immeuble en Roumanie, dénonçant un « acte irresponsable » visant un pays membre de l’UE et de l’Otan

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La France a annoncé ce vendredi la convocation de l’ambassadeur de Russie après le crash d’un drone russe sur un immeuble résidentiel en Roumanie, incident qui a provoqué une vague de condamnations de l’Union européenne et de l’Otan.

« C’est un acte irresponsable de la Russie qui vise un pays ami, un pays de l’UE, un pays de l’Otan », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France Inter.

« J’ai convoqué l’ambassadeur de la Russie en France », a-t-il ajouté.

L’incident s’est produit dans la ville roumaine de Galati, près de la frontière ukrainienne. Selon la ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Toiu, « un drone russe transportant des explosifs » impliqué dans des frappes contre l’Ukraine s’est écrasé sur le toit d’un immeuble résidentiel, provoquant un incendie.

Deux personnes ont été légèrement blessées et l’immeuble a été évacué, tandis que plusieurs habitants ont nécessité une prise en charge médicale.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que « la guerre d’agression de la Russie a franchi une nouvelle ligne », dénonçant une frappe sur « une zone densément peuplée » située « sur le territoire de l’UE ».

« Nous exprimons notre solidarité totale avec la Roumanie et son peuple », a-t-elle écrit sur le réseau social américain X, précisant que l’Union européenne préparait un « 21e paquet de sanctions » contre Moscou.

L’Otan a également condamné « l’inconséquence de la Russie », alors que Bucarest a informé ses alliés de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne des circonstances de l’incident.

La ministre roumaine des Affaires étrangères a indiqué sur X que la Roumanie avait demandé « des mesures pour accélérer le transfert de capacités anti-drones » vers le pays.

« Cet incident représente une escalade grave et irresponsable de la part de la Fédération de Russie », a déclaré OanaToiu, affirmant que Bucarest prendrait « les mesures diplomatiques nécessaires » en réponse à cette « violation grave du droit international et de son espace aérien ».

Sur France Inter, Jean-Noël Barrot a par ailleurs estimé que « la guerre de Vladimir Poutine est un échec » et que « le doute s’est installé » à Moscou, tout en laissant ouverte la possibilité d’un dialogue avec la Russie si l’Ukraine le souhaitait.

Moscou n’avait pas réagi dans l’immédiat à ces déclarations.