L’animateur de Fox News Sean Hannity est également à bord d’Air Force One, aux côtés du patron d’Apple Tim Cook et d’autres dirigeants d’entreprises américaines

Donald Trump se rend en Chine avec plusieurs grands patrons, dont Musk et le PDG de Nvidia Jensen Huang L’animateur de Fox News Sean Hannity est également à bord d’Air Force One, aux côtés du patron d’Apple Tim Cook et d’autres dirigeants d’entreprises américaines

Le patron de Tesla, Elon Musk, figure parmi plusieurs dirigeants d’entreprises accompagnant le président américain Donald Trump en Chine à bord d’Air Force One, à l’occasion d’un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin.

L’animateur de Fox News Sean Hannity est également du voyage, tandis que le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, absent de la liste initiale, a embarqué à la dernière minute lors d’une escale de ravitaillement à Anchorage, en Alaska, selon le pool de presse de la Maison-Blanche.

Donald Trump a confirmé sur Truth Social la présence de Jensen Huang à bord d’Air Force One.

Le président américain a également cité plusieurs autres chefs d’entreprise participant à cette visite officielle, dont Apple et son dirigeant Tim Cook, BlackRock et Larry Fink, Blackstone et Stephen Schwarzman, ainsi que des représentants de Boeing, Citigroup, Goldman Sachs, Qualcomm et d’autres grands groupes américains.

Donald Trump a indiqué qu’il adresserait à Xi Jinping sa « toute première demande », à savoir « ouvrir » davantage la Chine aux entreprises américaines.

« Je n’ai jamais vu ni entendu parler d’une idée qui serait plus bénéfique pour nos incroyables pays », a-t-il écrit.

Cette visite, prévue du 13 au 15 mai, constitue le premier déplacement d’un président américain en Chine depuis 2017. Elle devait initialement avoir lieu en avril avant d’être reportée en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Le commerce, Taïwan, la guerre avec l’Iran et l’intelligence artificielle devraient dominer les discussions. Des responsables des deux pays négocient depuis plusieurs mois les détails de cette rencontre très attendue.

Donald Trump avait annoncé son intention de se rendre en Chine lors de son entretien avec Xi Jinping au sommet de Busan, en Corée du Sud, le 30 octobre dernier.

Pékin a indiqué vouloir faire de la politique américaine sur Taïwan une priorité des discussions, tandis que Donald Trump devrait insister sur les questions commerciales et sur la réouverture du détroit d’Ormuz.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore