Selon le président américain, le nouvel accord garantira la sécurité mondiale et empêchera Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire

Donald Trump assure que le futur accord avec l’Iran sera « bien meilleur » que le JCPOA conclu en 2015 Selon le président américain, le nouvel accord garantira la sécurité mondiale et empêchera Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que l’accord en cours de négociation avec Téhéran serait supérieur au Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) conclu en 2015.

« L’accord que nous négocions avec l’Iran sera bien meilleur que le JCPOA », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, qualifiant ce dernier de l’un des « pires » accords jamais conclus pour la sécurité des États-Unis.

Selon lui, le texte de 2015 constituait une « voie garantie vers l’arme nucléaire » pour l’Iran, un scénario qui, assure-t-il, ne se produira pas sous son administration.

Donald Trump a également défendu sa décision de retirer Washington de l’accord en 2018, affirmant qu’elle avait permis d’éviter l’usage d’armes nucléaires contre des pays du Moyen-Orient, Israël ou des bases américaines.

Il a estimé qu’un accord conclu sous son impulsion garantirait « paix, sécurité et stabilité » au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et aux États-Unis.

Ces déclarations interviennent à la veille de possibles discussions de haut niveau au Pakistan. Washington a annoncé l’envoi de représentants à Islamabad, tandis que Téhéran n’a pas encore confirmé sa participation, conditionnant toute reprise des pourparlers à la levée du blocus.

Le Pakistan avait déjà accueilli, les 11 et 12 avril, une première rencontre directe de haut niveau entre les États-Unis et l’Iran, la première depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 1979, sans qu’aucune avancée majeure ne soit enregistrée.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme