Le président américain se dit prêt à accueillir les dirigeants israélien et libanais à la Maison Blanche

Donald Trump annonce une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban Le président américain se dit prêt à accueillir les dirigeants israélien et libanais à la Maison Blanche

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi la prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, à l’issue de pourparlers directs au niveau des ambassadeurs à la Maison Blanche.

« Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de TROIS SEMAINES », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social, après avoir reçu les ambassadeurs des deux pays dans le Bureau ovale, en présence du vice-président JD Vance et du secrétaire d’État Marco Rubio.

Qualifiant la réunion de « très réussie », le président américain a ajouté que Washington travaillerait avec le Liban pour l’aider à « se protéger » contre le groupe Hezbollah.

« Je me réjouis d’accueillir prochainement le Premier ministre israélien, Bibi Netanyahu, et le président libanais, Joseph Aoun », a-t-il déclaré, en référence à Benjamin Netanyahu.

Trump a ensuite indiqué aux journalistes que ces dirigeants pourraient « très probablement » se rendre à la Maison Blanche durant la période de trêve prolongée.

« Nous avons eu une excellente conversation. Et je pense que c’est le début de quelque chose de très important », a-t-il affirmé.

Interrogé sur la possibilité d’un accord de paix cette année, Trump a estimé qu’il existait « de fortes chances », tout en précisant qu’« Israël devra se défendre s’il est attaqué ».

La réunion constituait le deuxième échange entre l’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Hamadeh Moawad, et l’ambassadeur d’Israël, Yechiel Leiter, dans un contexte de cessez-le-feu fragile. Les deux pays, qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques formelles, avaient tenu un premier cycle de discussions le 14 avril au département d’État, une première depuis plus de 30 ans.

Le cessez-le-feu de dix jours, négocié sous médiation américaine et entré en vigueur le 16 avril, devait initialement expirer dimanche.

Plus de 2 200 personnes ont été tuées et plus d’un million déplacées à la suite de l’intensification des attaques israéliennes contre le Liban depuis le 2 mars, peu après le déclenchement d’une guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Les frappes se sont poursuivies malgré l’entrée en vigueur de la trêve le 16 avril.

S’exprimant devant la presse à l’issue des discussions, Nada Hamadeh Moawad a indiqué que la délégation libanaise avait insisté sur la nécessité de « mettre fin aux violations israéliennes et d’arrêter la destruction des villes » dans le sud du pays.

« Nous avons obtenu une prolongation du cessez-le-feu comme nous l’avions demandé, et le président Trump a montré un grand intérêt pour le Liban et nous a promis qu’il rendrait au Liban sa grandeur », a-t-elle déclaré devant la Maison Blanche.

Michel Issa, ambassadeur des États-Unis au Liban, également présent lors de la réunion, a affirmé que Trump avait insisté sur la protection des journalistes et des civils dans le cadre du conflit.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani