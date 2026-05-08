« Le flux de fentanyl mortel traversant notre frontière a diminué de 59 %, et les drogues acheminées par voie maritime ont chuté de 97 % », affirme le président américain Donald Trump

Donald Trump affirme que le trafic de drogue par voie maritime a chuté de 97 % « Le flux de fentanyl mortel traversant notre frontière a diminué de 59 %, et les drogues acheminées par voie maritime ont chuté de 97 % », affirme le président américain Donald Trump

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que les États-Unis avaient fortement réduit l’entrée de drogues illégales par voie maritime, affirmant que le trafic acheminé par mer avait chuté de 97 %.

Depuis la roseraie de la Maison Blanche, Donald Trump a vanté les résultats de son administration en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et de sécurisation des frontières, en particulier contre le fentanyl.

« Nous avons aussi accompli des progrès considérables pour stopper l’arrivée de drogues illégales dans notre pays », a-t-il déclaré. Selon lui, « le flux de fentanyl mortel » entrant aux États-Unis a diminué de 59 %, tandis que les drogues transitant par voie maritime ont reculé de 97 %.

Sur un ton ironique, il a ajouté que son administration cherchait encore à identifier « les 3 % restants », estimant qu’il s’agissait « des personnes les plus courageuses au monde ».

Le président américain a également pointé du doigt le Mexique, affirmant que la majorité des stupéfiants arrivaient depuis ce pays et accusant les cartels d’y imposer leur loi.

« Les cartels dirigent le Mexique, et personne d’autre », a-t-il lancé.

Donald Trump a enfin affirmé que les opérations menées en mer avaient permis de quasiment neutraliser les routes maritimes utilisées pour le trafic. « Nous avons pratiquement réglé la question des voies maritimes », a-t-il dit, avant d’ajouter vouloir désormais « régler très bientôt » la question du trafic terrestre.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme