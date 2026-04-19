Donald Trump a déclaré que des émissaires américains se rendent à Islamabad dans le cadre de négociations avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des représentants américains doivent arriver à Islamabad lundi soir pour des négociations avec l’Iran.

« Mes représentants se rendront à Islamabad, au Pakistan — ils y seront demain soir pour des négociations », a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Il a affirmé que l’Iran avait « tiré des projectiles hier dans le détroit d’Ormuz », qualifiant l’incident de « violation totale de notre accord de cessez-le-feu », et accusant les forces iraniennes d’avoir ciblé des navires dans cette zone stratégique, notamment un navire français et un cargo battant pavillon britannique.

Donald Trump a également indiqué que l’Iran aurait menacé de fermer ce passage maritime stratégique, estimant qu’une telle décision serait contre-productive : « Ils nous aident sans le savoir, et ce sont eux qui perdent avec la fermeture du passage, 500 millions de dollars par jour », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que les routes maritimes mondiales continuaient d’approvisionner les États-Unis, précisant que des navires à destination du territoire américain se dirigeaient vers des ports au Texas, en Louisiane et en Alaska.

« Nous proposons un accord très juste et raisonnable, et j’espère qu’ils l’accepteront car, dans le cas contraire, les États-Unis vont détruire chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. FINI MONSIEUR GENTIL ! », a-t-il écrit.

Il a accusé les administrations précédentes de ne pas avoir traité la question iranienne depuis plusieurs décennies et a réaffirmé une ligne dure, appelant Téhéran à accepter la proposition pour éviter une nouvelle escalade.

« IL EST TEMPS QUE LA MACHINE À TUER IRANIENNE PRENNE FIN ! », a-t-il enfin déclaré.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore