Le haut représentant du « Conseil de la Paix » pour Gaza a soumis une demande à l’armée israélienne pour entrer dans l’enclave, selon le radiodiffuseur public israélien

Des représentants du « Conseil de la paix » soutenu par Trump préparent une première visite à Gaza (média israélien) Le haut représentant du « Conseil de la Paix » pour Gaza a soumis une demande à l’armée israélienne pour entrer dans l’enclave, selon le radiodiffuseur public israélien

AA / Jérusalem / Zein Khalil

Des représentants du Conseil international pour la paix (Conseil de la Paix), créé dans le cadre d’une initiative soutenue par le président américain Donald Trump, devraient se rendre dans la bande de Gaza dans les prochains jours pour la première fois depuis la création de cette instance plus tôt cette année, a rapporté mercredi le radiodiffuseur public israélien KAN.

Selon le média, des représentants de Nickolay Mladenov, nommé par Trump haut représentant du Conseil pour Gaza, ont soumis une demande officielle à l’armée israélienne afin d’obtenir l’autorisation d’entrer dans l’enclave palestinienne assiégée.

Cette visite marquerait la première entrée de représentants du Conseil pour la paix à Gaza depuis sa création il y a plusieurs mois.

KAN cite une source au sein du Conseil affirmant que le mouvement palestinien Hamas « n’a pas compris qu’il devait se désarmer », ajoutant que l’élimination de dirigeants des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, « fait partie du processus de désarmement du Hamas ».

Mardi soir, des frappes israéliennes visant l’ouest de la ville de Gaza ont tué Mohammed Awda, chef des Brigades Al-Qassam.

Le radiodiffuseur ajoute que Nickolay Mladenov a présenté la semaine dernière un plan en 15 points destiné à mettre en œuvre l’initiative de Trump pour Gaza, comprenant notamment le déploiement d’une force multinationale baptisée « Force internationale de stabilisation ».

Selon le rapport, des représentants de cette force multinationale devraient également visiter Gaza le mois prochain.

Toujours selon KAN, Washington devrait s’impliquer davantage dans les affaires de Gaza après l’apaisement des tensions avec l’Iran, la visite attendue des représentants du Conseil pour la paix étant perçue comme un premier signe de cet engagement accru.

Le 16 janvier, la Maison-Blanche avait annoncé l’adoption de structures de gouvernance transitoire pour Gaza, incluant notamment le Conseil pour la paix, le Conseil exécutif de Gaza, le Comité national pour l’administration de Gaza et la Force internationale de stabilisation.

La première réunion du Conseil pour la paix consacrée à Gaza s’est tenue le 19 février à l’Institut américain pour la paix à Washington, sous la direction de Donald Trump.

Cette initiative s’inscrit dans la deuxième phase du plan en 20 points proposé par Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée en novembre dernier.

Avec le soutien des États-Unis, Israël mène depuis octobre 2023 une guerre qualifiée de génocidaire dans la bande de Gaza, ayant causé la mort de plus de 72 000 Palestiniens et fait plus de 172 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon les autorités palestiniennes.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani